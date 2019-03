Vaccini | per 300 bambini lettere di sospensione da nidi e materne comunali a Bologna

Vaccini a scuola - le coperture aumentano Bologna - 300 bimbi a rischio espulsione : Casi sporadici, ma presenti in diverse regioni. Sono aumentate, intanto, le coperture vaccinali: in molte regioni superata quota 95%. Resta insufficiente per il morbillo. Il caos degli elenchi forniti dalle Asl alle scuole

Vaccini - per 300 bambini lettere di espulsione da nidi e materne comunali a Bologna : Parte l'iter dell'amministrazione per sospendere dalla frequenza i piccoli non in regola. Le famiglie avevano presentato l'autocertificazione, non la documentazione necessaria entro il 10 marzo

Vaccini - lettera di 146 portavoce M5s alla commissione Sanità : 'Superare l'obbligo previsto dal ddl Lorenzin' : ... verso un sistema di raccomandazione attiva e di piena responsabilizzazione dei genitori fondata sul consenso informato; 2, Garanzia di indipendenza fra scienza, politica e industria, rimuovendo ogni ...

Vaccini - a scuola solo con il certificato. Coperture in aumento : Roma, 11 mar., askanews, - Scade l'11 marzo 2019 il termine per documentare l'avvenuta vaccinazione dei figli a scuola, anche per chi ha scelto l'autocertificazione. Il Ministero della Salute ha ...

Vaccini - oggi ultimo giorno per portare i certificati a scuola : a Rimini 28 bambini senza. Aumento coperture nei nuovi nati : oggi in tutta Italia è l’ultimo giorno utile per mettersi in regola con la documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione dei figli. Da domani, martedì 12 marzo, i bambini da zero a sei anni senza certificazione non potranno dunque entrare negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, come previsto dalla legge Lorenzin approvata nel luglio 2017. Quelli nella fascia d’età 6-16 anni potranno entrare ma in entrambi i casi, se i genitori ...

Vaccini : ultimo giorno per regolarizzarsi - arrivano notizie dei primi bambini esclusi dalle scuole : Oggi è l’ultimo giorno per regolarizzarsi con i Vaccini: da domani la legge Lorenzin verrà applicata alla lettera. E già oggi arrivano le prime notizie di bambini esclusi dalle scuole. Ecco la situazione in tutta Italia. Il terzo circolo scolastico di Pagani, nel salernitano, è uno degli istituti dove è stato applicato a partire da oggi lo stop ai bambini non vaccinati. Il preside Attilio Trusio, infatti, ha allontanato tre bambini dalla ...

Vaccini - lettera di 146 portavoce M5s alla ministra Grillo : “Superare l’obbligo previsto dal ddl Lorenzin” : Una lettera firmata da 146 portavoce del Movimento 5 stelle con cui si chiede che sia superato l’obbligo vaccinale previsto dal ddl Lorenzin. A prendere posizione con un appello che ilfattoquotidiano.it pubblica integralmente, sono un gruppo di eletti M5s. Tra i firmatari molti consiglieri comunali (da Roma a Torino) e i consiglieri regionali Davide Barillari (Lazio), Francesca Frediani (Piemonte), Luciano Mossa (Valle d’Aosta), ...

Vaccini - sale le copertura : vicini all'obiettivo del 95% : La crescita, comunica il ministero della Salute, è ancora più marcata nel caso della copertura per la prima dose di vaccino contro il morbillo

Vaccini a scuola : primi bambini respinti Casi sporadici - la copertura è oltre il 95% : Casi sporadici, ma presenti in diverse regioni. Sono aumentate, intanto, le coperture vaccinali: in molte regioni superata quota 95%. Resta insufficiente per il morbillo

Vaccini - ultimo giorno per mettersi in regola. A scuola solo col certificato : Sanzioni a chi trasgredisce. I presidi si dicono pronti ad applicare la legge ma reputano molto bassa la percentuale di bimbi non vaccinati: è aumentata infatti la copertura, che sfiora l'obiettivo ...

Vaccini : Grillo - 'senza niente scuola - sì a obbligo per morbillo' : Siamo tutti persone responsabili, consapevoli del valore della scienza. La prima proroga l'aveva fatta il precedente Governo perché non aveva attivato l'Anagrafe nazionale. Noi abbiamo prorogato ...

Vaccini - oggi ultimo giorno per il certificato : sanzioni da domani : Roma, 11 mar., askanews, - Per chi ha scelto l'autocertificazione c'è ancora tempo oggi per presentare alle scuole il certificato di avvenuta vaccinazione dei propri figli.Il Ministero della Salute ...