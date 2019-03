Vaccini | Ministro Grillo | “Più che l’obbligo in sé | ha funzionato il dibattito che si è

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Da oggi lunedì 11 marzo i bambini del nido e della scuola dell’infanzia potranno entrare in classe solo se in possesso del certificato originale rilasciato dalle Asl sulle vaccinazioni.Ildella Salute Giulianon ha concesso la nuova proroga per decreto che le aveva chiesto ildell’Interno Matteo Salvini: chi non è in regola e ha tra 0 e 6 anni rischia di essere allontanato da scuola. In un’intervista a Repubblica, ilha spiegato che “la prima proroga l’aveva fatta il precedente governo perché non aveva attivato l’anagrafe nazionale. Noi abbiamo prorogato ancora perché eravamo appena arrivati e restavano le stesse criticità burocratiche. Ora tutti hanno avuto il tempo per mettersi in pari“. “E’ stata una misura emergenziale, nata dalla necessità di colmare un gap di coperture creatosi in diversi ...

