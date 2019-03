Vaccini | lettera di 146 portavoce M5s alla ministra Grillo | “Superare l’obbligo previsto

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019) Unafirmata da 146del Movimento 5 stelle con cui si chiede che sia superato l’obbligo vaccinaledal ddl Lorenzin. A prendere posizione con un appello che ilfattoquotidiano.it pubblica integralmente, sono un gruppo di eletti M5s. Tra i firmatari molti consiglieri comunali (da Roma a Torino) e i consiglieri regionali Davide Barillari (Lazio), Francesca Frediani (Piemonte), Luciano Mossa (Valle d’Aosta), Raffaella Sensoli (Emilia Romagna). “Il delicatissimo tema della profilassi vaccinale è stato trattato, finora, in maniera molto strumentale da diverse forze politiche”, si legge nel testo. “Idel Movimento 5 stelle vogliono dare un contributo chiaro su come affrontare e risolvere la questione in maniera seria e responsabile”. E ancora: “Lo scopo è quello di offrire un concreto sostegno ai nostri colleghi ...

BucetiPaola : RT @EntropicBazaar: Secondo gli scienziati statunitensi l'obbligo vaccinale viola le libertà della persona. In Italia: «La legge non può… - CiroNoEuro : RT @EntropicBazaar: Secondo gli scienziati statunitensi l'obbligo vaccinale viola le libertà della persona. In Italia: «La legge non può… - Deiana_Luca9 : RT @EntropicBazaar: Secondo gli scienziati statunitensi l'obbligo vaccinale viola le libertà della persona. In Italia: «La legge non può… -