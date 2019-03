Vaccini | la copertura cresce La legge sull’obbligo ha fatto centro 

Vaccini - il Veneto raggiunge la copertura. Mostre e dialogo - la rivincita sui no vax : Per un anno ha lottato contro la reintroduzione a scuola dell'obbligo vaccinale e nonostante ciò l'Istituto superiore di Sanità l'ha scelta per ospitare «Mondo Vaccini», mostra itinerante, ...

Vaccini - Toscana : “Copertura pediatrica oltre il 95%” : Superata in Toscana nel 2018 la soglia del 95% per le vaccinazioni pediatriche, obiettivo raccomandato dall’organizzazione mondiale della sanità per ottenere la cosiddetta ‘immunità di gregge’. Dati negativi soltanto per il meningococco C. I risultati sulle vaccinazioni sono stati presentati oggi dall’assessore toscano al diritto alla salute Stefania Saccardi, insieme al nuovo calendario vaccinale che integra le ...

Vaccini : in Lombardia copertura al 95% : ... l'impegno, gli sforzi di tanti ricercatori , come Guido Silvestri , che ha lanciato il Patto Trasversale per la Scienza , , che si sono messi in gioco per affermare la scienza e la vita contro le ...