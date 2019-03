Vaccini | G Grillo | contraria a obbligo ma su morbillo rimanga

Vaccini - Ministro Grillo : “Più che l’obbligo in sé - ha funzionato il dibattito che si è scatenato” : Da oggi lunedì 11 marzo i bambini del nido e della scuola dell’infanzia potranno entrare in classe solo se in possesso del certificato originale rilasciato dalle Asl sulle vaccinazioni. Il Ministro della Salute Giulia Grillo non ha concesso la nuova proroga per decreto che le aveva chiesto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini: chi non è in regola e ha tra 0 e 6 anni rischia di essere allontanato da scuola. In un’intervista a ...

Vaccini - Grillo replica a Salvini : "No proroga autocertificazioni - documenti entro 10 marzo" : Non ci sarà nessuna proroga per autocertificare le vaccinazioni a scuola e permettere così ai bambini, le cui famiglie non hanno ancora presentato la documentazione sulla profilassi, di continuare con la frequenza in classe.Fonti del ministero della Salute spiegano che "nessun provvedimento" urgente in tal senso sarà preso. La precisazione arriva dopo l’invito del ministro dell'Interno Matteo Salvini alla titolare della Salute Giulia Grillo a ...

Vaccini - Grillo a Salvini intento comune superare decreto Lorenzin : Ministro Salute, Giulia Grillo, su Vaccini: "L'intento comune e' di superare il decreto Lorenzin, che e' una legge che noi riteniamo importante".

Grillo a Torino : 'E' il momento di darvi una sveglia - vi perdete con c.... come la Tav e i Vaccini' : E allora, 'cosa dobbiamo progettare di nuovo? C'è una vasta scelta di tecnologia a disposizione, la politica deve solo decidere qual è la migliore'. I GENITORI DI RENZI Il teatro Colosseo gremito, ...

Da Burioni a Mentana passando per Grillo : quel dialogo negato sui Vaccini : Badate bene, sono gli stessi che hanno firmato ' Il patto per la scienza ', che parlano di ponti e poi alzano il muro della censura e dell'indifferenza. Ma c'è dell'altro: stanno creando un clima di ...

Vaccini gruppo no-vax contesta Beppe Grillo a Bologna : Lui ha cercato di spiegare che la scienza coltiva il dubbio e non vi sono certezze. Ha provato a mediare, ma i contestatori hanno insistito e lui se n'è andato sulle note della sigla. La serata era ...

Vaccini - Ministro Grillo : “Non hanno mai ucciso nessuno - invece di morbillo si muore” : “Io conosco bambini morti per il morbillo, ma bimbi morti per il vaccino non ne conosco. Non fate questa disinformazione, perché la gente muore di morbillo e di meningite“. Lo ha detto il Ministro della Salute Giulia Grillo, al termine della conferenza a Chieti a sostegno del programma di governo della sanità del M5S, rispondendo a una giovane mamma preoccupata per gli effetti dei Vaccini. Nel video pubblicato da ‘Il ...