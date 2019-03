Vaccini | da oggi non si entra a scuola senza certificato | multe salate per i genitori

Vaccini - da oggi per entrare a scuola serve il certificato : Con la scadenza della proroga da oggi entrano in vigore le sanzioni i per i genitori dei piccoli alunni non in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Le conseguenze maggiori per nidi e scuole dell'infanzia dove i piccoli senza la certificazione originale sulle vaccinazioni non potranno entrare. La norma vale anche per chi frequenta la scuola dell'obbligo ma in questo caso si rischia solo una multa.Continua a leggere

Il "giorno x" dei Vaccini : stop proroghe - da oggi per entrare a scuola serve il certificato : Le legge Lorenzin prevede sanzioni per i genitori che non hanno presentato la certificazione dei figli

Vaccini - da oggi senza certificato non si entra a nidi e materne : ROMA - Ce ne sono 120 che rischiano di essere esclusi a Cesena, altri 300 in bilico in Friuli Venezia Giulia, oltre a una serie di gruppetti che potrebbero smettere di frequentare nidi e materne ...

Vaccini - da oggi senza certificato non si entra a nidi e materne : Termina la proroga per chi ha presentato l'autocertificazione. Ma in tutta Italia ci dovrebbero essere solo pochi casi

Vaccini obbligatori : oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola : oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola con i Vaccini obbligatori: domani, al suono della campanella, i bambini da 0 a 6 anni con la sola autocertificazione rimarranno fuori dall’aula, finché non saranno in regola. Come noto, la legge Lorenzin prevede 10 Vaccini obbligatori e l’esclusione dalla scuola dell’infanzia per i bambini non in regola (per quelli di elementari e medie scattano le multe): diventa pienamente ...