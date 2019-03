Vaccini a scuola | le coperture aumentano Bologna | 300 bimbi a rischio espulsione 

Vaccini - a scuola solo con il certificato. Coperture in aumento : Roma, 11 mar., askanews, - Scade l'11 marzo 2019 il termine per documentare l'avvenuta vaccinazione dei figli a scuola, anche per chi ha scelto l'autocertificazione. Il Ministero della Salute ha ...

Vaccini : Grillo - 'senza niente scuola - si' a obbligo per morbillo' : Siamo tutti persone responsabili, consapevoli del valore della scienza. La prima proroga l'aveva fatta il precedente Governo perche' non aveva attivato l'Anagrafe nazionale. Noi abbiamo prorogato ...

Vaccini a scuola : primi bambini respinti Casi sporadici - la copertura è oltre il 95% : Casi sporadici, ma presenti in diverse regioni. Sono aumentate, intanto, le coperture vaccinali: in molte regioni superata quota 95%. Resta insufficiente per il morbillo

