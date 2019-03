Vaccini | a Bologna 300 bimbi a rischio espulsione

Vaccini : a Bologna 300 bambini non in regola con i documenti : Per questo è fondamentale l'Anagrafe nazionale Vaccini, da noi istituita ad ottobre.Negli anni, l'incapacità di ascolto da parte della politica e gli interessi particolari di qualcuno hanno causato ...

Vaccini - a Bologna 300 bambini rischiano di star fuori da scuola : Bologna, 11 marzo 2019 " A Bologna ci sono 300 bambini , su 8mila, non in regola con gli obblighi sui Vaccini . Si tratta di quei bambini dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali per i quali era ...

Vaccini - a Bologna 300 bambini sospesi da scuola. A Modena rischiano in 600 : In Liguria sono 1200 i bambini non in regola. Sono aumentate, intanto, le coperture vaccinali: in molte regioni superata quota 95%. Resta insufficiente per il morbillo. Il caos degli elenchi (sbagliati) forniti dalle Asl alle scuole in Lazio

Vaccini - lettere di espulsione da nidi e materne per 300 bambini “irregolari” a Bologna : Le famiglie non hanno inviato la documentazione necessaria a certificare la regolarità vaccinale. Nessuna ulteriore proroga domani, martedì 12 marzo, neanche per i 28 bambini non inoculati di alcune scuole di Rimini. Sono i primi risultati della Legge Lorenzin.Continua a leggere

Vaccini a scuola - le coperture aumentano Bologna - 300 bimbi a rischio sospensione : Casi sporadici, ma presenti in diverse regioni. Sono aumentate, intanto, le coperture vaccinali: in molte regioni superata quota 95%. Resta insufficiente per il morbillo. Il caos degli elenchi forniti dalle Asl alle scuole

Vaccini - per 300 bambini lettere di sospensione da nidi e materne comunali a Bologna : Parte l'iter dell'amministrazione per sospendere dalla frequenza i piccoli non in regola. Le famiglie avevano presentato l'autocertificazione, non la documentazione necessaria entro il 10 marzo

Vaccini : a Bologna 300 bambini non in regola con documenti : Anche se slitta a domani il giorno in cui scattano le misure che impediscono la frequentazione degli asili ai bambini per cui le famiglie non hanno presentato il certificato di avvenuta vaccinazione, Bologna e Modena, tenendo fede al limite del 10 marzo, hanno monitorato la situazione. Sotto le Due Torri, su 8.000 bambini iscritti ai nidi e alle scuole d'infanzia, per circa 300 di loro oggi, dopo l'autocertificazione, non è stata ...

Vaccini - a Bologna 300 bambini non in regola rischiano l'espulsione da nidi e materne : Trecento bambini non vaccinati rischiano l'espulsione da nidi e scuole per l'infanzia a Bologna. Anche se slitta a domani il giorno in cui scattano le misure che impediscono la...

Vaccini a scuola - le coperture aumentano Bologna - 300 bimbi a rischio espulsione : Casi sporadici, ma presenti in diverse regioni. Sono aumentate, intanto, le coperture vaccinali: in molte regioni superata quota 95%. Resta insufficiente per il morbillo. Il caos degli elenchi forniti dalle Asl alle scuole

Vaccini - per 300 bambini lettere di espulsione da nidi e materne comunali a Bologna : Parte l'iter dell'amministrazione per sospendere dalla frequenza i piccoli non in regola. Le famiglie avevano presentato l'autocertificazione, non la documentazione necessaria entro il 10 marzo

Vaccini - per 300 bambini lettere di esplusione da nidi e materne comunali a Bologna : Parte l'iter dell'amministrazione per sospendere dalla frequenza i piccoli non in regola. Le famiglie avevano presentato l'autocertificazione, non la documentazione necessaria entro il 10 marzo