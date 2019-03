Usa | Trump ci riprova sul Muro Austerity per recuperare i fondi

Tornado negli Usa : Trump va in Alabama e autografa Bibbie : Donald Trump vola in Alabama, dove un Tornado ha provocato la morte di 23 persone, viene accolto come ”un dono di Dio’‘ e firma autografi sulle Bibbie dei fedeli. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto tappa nella cittadina di Opelika e in particolare in una chiesa battista. E non ha esitato a soddisfare le richieste di alcuni fedeli, a cominciare da quella di un 12enne: Trump, con il suo pennarello di ordinanza, ha ...

Corea del Nord - media Usa : “Kim prepara lancio di missili”. Trump : “Sarei deluso” : A rivelarlo sono alcune immagini satellitari: foto scattate il 22 febbraio scorso e che, secondo molti media Usa, dimostrano come la Corea del Nord si stia preparando a un nuovo lancio di missili. Le immagini sono state pubblicate in esclusiva dal sito web dalla rete radiofonica pubblica statunitense Npr e mostrano grandi veicoli muoversi intorno a un sito noto come Sanumdong, dove Pyongyang ha assemblato la maggior parte dei suoi vettori ...

Usa - condannato l'ex capo del comitato elettorale di Trump : Paul Manafort, ex capo del comitato elettorale del Presidente Donald Trump, è stato condannato a 3 anni ed 11 mesi di carcere (9 mesi dei quali già scontati) per una serie di reati finanziari. L'inchiesta su Manafort è figlia di quella sull'ingerenza russa nelle ultime elezioni presidenziali. I giudici hanno appurato che Manafort aveva messo in piedi un sistema per depositare su conti esteri milioni di dollari che ha incassato nelle vesti di ...

Cina : ecco l'effetto dei dazi di Trump. A febbraio dimezzato surplus con Usa : Il surplus commerciale cinese con gli Usa si è quasi dimezzato su base mensile a febbraio, 14,72 miliardi di dollari contro i 27,30 miliardi di gennaio,, in scia agli effetti dei dazi all'import del ...

Effetto-Trump sulla Cina : con i dazi dimezzato il surplus commerciale con gli Usa. Tonfo dell'export di Pechino del -20% : Il surplus commerciale cinese con gli Usa si è quasi dimezzato su base mensile a febbraio (14,72 miliardi di dollari contro i 27,30 miliardi di gennaio), in scia agli effetti dei dazi all'import del 'made in China' imposti dal presidente Donald Trump e alla lunga festività del Capodanno lunare: nei primi due mesi del 2019, il saldo è però attivo per 42,1 miliardi e in crescita del 3,9%, secondo le Dogane cinesi. ...

Usa - giorno della donna : i Il Dipartimento di Stato toglie il premio alla giornalista finlandese perché ha criticato Trump : E alla vigilia del giorno della donna, la nota rivista di politica pubblica un imbarazzante resoconto del perché il premio è Stato ritirato: nel preparare la biografia della premiata, il personale ...

Usa - i democratici bandiscono Fox dai dibattiti : "È troppo filo-Trump" : Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti sono sempre precedute da una lunga serie di dibattiti pubblici attraverso cui gli elettori e i simpatizzanti possono studiare i candidati, vagliare la loro ...

Trump hachera server e bandisce prodotti e tecnologia - Huawei fa caUsa agli Usa : “Legge incostituzionale” : Il gigante delle telecomunicazioni cinese Huawei passa al contrattacco e cita in giudizio gli Stati Uniti per il bando sull'utilizzo dei propri prodotti e servizi da parte delle agenzie federali. L'annuncio e' arrivato dal presidente di turno del gruppo, Guo Ping, dalla sede centrale del colosso cinese, a Shenzhen, che ha accusato gli Usa anche di aver hackerato i server della societa' e rubato email. Per Huawei, una parte della legge voluta dal ...

Trump hachera server e bandisce prodotti e tecnologia - Huawei fa caUsa agli Usa : “Incostituzionale” : Il gigante delle telecomunicazioni cinese Huawei passa al contrattacco e cita in giudizio gli Stati Uniti per il bando sull'utilizzo dei propri prodotti e servizi da parte delle agenzie federali. L'annuncio e' arrivato dal presidente di turno del gruppo, Guo Ping, dalla sede centrale del colosso cinese, a Shenzhen, che ha accusato gli Usa anche di aver hackerato i server della societa' e rubato email. Per Huawei, una parte della legge voluta dal ...

I dazi di Trump non 'salvano' il commercio Usa : deficit al top da 10 anni : La sete inarrestabile di consumi degli americani, favorita dal buon andamento dell'economia e il periodo natalizio, hanno spinto il surplus. Per Trump il dato odierno è un campanello di allarme, con ...

Trump - il riscatto possibile con un accordo Usa-Cina : Inoltre le più importanti banche centrali hanno cambiato atteggiamento e sono ora pronte a scendere in campo: la Bank of Japan avrebbe in cantiere alcune misure per stimolare l'economia ma anche la ...

Camera Usa chiede i documenti per esaminare l'abuso di potere da parte di Trump - : Le richieste arriveranno ad oltre 60 dipendenti della Casa Bianca, del dipartimento di giustizia e altri rappresentanti dell'establishment americano. Il comitato giudiziario della Camera dei ...

Usa - Camera avvia indagine su Trump : 18.40 La Commissione Giustizia della Camera degli Stati Uniti "ha avviato indagini per abuso di potere,corruzione e ostruzione della giustizia" che sarebbero stati compiuti dal presidente Trump. Lo ha annunciato alla Abc il presidente della stessa commissione, il democratico Jerrold Nadler, aggiungendo che saranno chiesti documenti a oltre 60 tra persone ed entità dell'amministrazione Trump, compresa la sua famiglia. Nadler ha anche precisato ...

Usa : Camera avvia indagine su Trump : WASHINGTON, 3 MAR - La commissione giustizia della Camera "ha avviato indagini per abuso di potere, corruzione e ostruzione della giustizia" da parte del presidente Trump. Lo ha annunciato alla Abc il ...