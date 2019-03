Usa | trovato il corpo senza vita di una bambina in una sacca da viaggio | 2 arresti

Trovato militare Usa morto in caserma : VICENZA, 4 MAR - Un militare statunitense di 19 anni, di stanza alla caserma americana Ederle di Vicenza, è stato Trovato senza vita nel suo alloggio. La morte risale a ieri mattina, anche se la ...

Trovato militare Usa morto in caserma : ANSA, - VICENZA, 4 MAR - Un militare statunitense di 19 anni, di stanza alla caserma americana Ederle di Vicenza, è stato Trovato senza vita nel suo alloggio. La morte risale a ieri mattina, anche se ...

RagUsa - bimbo di 6 mesi trovato morto in casa : indaga la Polizia : Uno spiacevole fatto di cronaca si è verificato a Comiso, in provincia di Ragusa, dove un bambino di soli sei mesi è stato trovato questo pomeriggio senza vita all'interno dell'abitazione di famiglia. Al momento, sono pochissime le indiscrezioni che arrivano dalla Sicilia. Sul posto c'è comunque la Polizia, che sta procedendo ai rilievi del caso. Sono ovviamente sconosciute le cause della morte del bimbo, almeno per il momento. Quello che è dato ...

Italiano trovato morto in Kenya sulle rive di un fiume : forse la caUsa è un ippopotamo : Il cadavere di Renato Bettini, pensionato milanese di 65 anni, è stato trovato domenica sulle rive del fiume Sabaki, ad una manciata di chilometri da Malindi in Kenya e il sospetto...

Napoli - giallo nella base Us Navy : militare Usa trovato morto con un colpo alla testa : Un colpo di pistola alla testa e il corpo all'interno di un veicolo militare con la cintura di sicurezza allacciata. Così é stato trovato un giovane con indosso la divisa, dentro la US Navy Marina ...

Napoli - giallo nella base Nato : militare Usa trovato morto con un colpo alla testa : Un colpo di pistola alla testa e il corpo all'interno di un veicolo militare con la cintura di sicurezza allacciata. Così é stato trovato un giovane con indosso la divisa, dentro la US Navy Marina ...

Trovato il relitto Hornet - la mitica portaerei Usa affondata in Giappone : Una portaerei che cambiò il corso del secondo conflitto mondiale nel Pacifico, entrata nel mito per aver partecipato al 'Raid di Doolittle' su Tokyo e alla battaglia delle Midway. La USS Hornet era ...

Usa - bimbo di 3 anni scomparso nel bosco - ritrovato spiega : 'Mi ha aiutato un orso' : Casey Lynn Hathaway, di soli 3 anni, è scomparso mentre giocava nel Nord Carolina, negli Usa. Per ritrovarlo si è mobilitata anche l'FBI. Il piccino è stato individuato nel bosco mentre piangeva, ma le sue spiegazioni su quanto gli è accaduto hanno dell'incredibile. La misteriosa scomparsa del piccolo Casey Il bambino stava giocando nel cortile della nonna con altri bambini, quando si è allontanato. Di lui si sono perse rapidamente tutte le ...

Usa - ritrovato bimbo di 3 anni perso nel bosco : salvato da un orso - Sky TG24 - : Casey Lynn Hathaway ha raccontato che l'animale gli ha tenuto compagnia e l'ha riscaldato dal freddo. Il bimbo si era perso in Nord Carolina e per cercarlo si era mobilitata anche l'Fbi

Giancarlo Magalli ha trovato l’amore : “Tutta la verità sulla sua storia con Giada FUsaro” : “Ho trovato l’amore, non sono più più single, sono felice, ci siamo trovati a ‘metà strada’, proprio in zona Cesarini. Se è coetanea? Macché! È più giovane di me. Non si dice di quanto. Diciamo che Berlusconi mi batte“. Così diceva qualche giorno fa Giancarlo Magalli in un’intervista alla trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora e, stando alle foto pubblicate dal settimanale Gente sembra essere proprio ...

Ritrovato negli Usa dopo 400 anni - il Cristo Portacroce di Giorgio Vasari è in Italia : Un dipinto del 1553 di Giorgio Vasari, da tempo considerato perduto, è stato identificato in un'asta negli Stati Uniti e sarà in mostra alla Galleria Corsini di Roma fino al 30 giugno 2019. Vero e proprio capolavoro del Rinascimento, il "Cristo Portacroce" rappresenta uno dei vertici della produzione dell'artista aretino.Continua a leggere

Bimbo di due anni trovato morto in casa - scoperta shock : madre abUsava sessualmente di lui : La coppia di adulti aveva parlato di una caduta accidentale, la polizia ha scoperto non solo che il piccolo era stato ucciso a botte ma era vittima da lungo tempo di abusi fisici e sessuali da parte della madre e del compagno di lei.Continua a leggere

FCA - trovato accordo per chiudere caso su emissioni diesel in Usa : FCA US controllata di Fiat Chrysler Automobiles ha raggiunto accordi definitivi con U.S. Environmental Protection Agency, EPA,, U.S. Department of Justice, DOJ,, California Air Resources Board, CARB,, ...

Scompare nel nulla - bimbo di 7 anni ritrovato murato nel cemento : mamma accUsata di omicidio : La donna, la 43enne Elisha Pankey, ora deve rispondere dei reati di abusi sui minori con conseguente morte e abuso di un cadavere dopo al scoperta del corpo senza vita del figlio all'interno di un magazzino abbandonato a sette mesi di distanza dalla sua scomparsa.Continua a leggere