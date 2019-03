lastampa

(Di lunedì 11 marzo 2019) Dopo la Via della Seta cinese, il prossimo problema sarà quello degli aerei F35. Anzi lo è già, non solo perché l’Italia ha ridotto gli acquisti, ma soprattutto perché non sta pagando quelli che ha già fatto. Circa 500 milioni di euro di arretrati, che durante il Consiglio supremo di Difesa tenuto la settimana scorsa hanno costretto il presidente M...

Mauro_Gilli : RT @ViA_blog: Usa irritati anche per gli #F35: “Ci dovete mezzo miliardo” - FCoticchia : RT @ViA_blog: Usa irritati anche per gli #F35: “Ci dovete mezzo miliardo” - ViA_blog : Usa irritati anche per gli #F35: “Ci dovete mezzo miliardo” -