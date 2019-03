Usa-Corea Nord | Casa Bianca | In futuro nuovo vertice tra Trump e Kim

Corea del Nord - media Usa : “Kim prepara lancio di missili”. Trump : “Sarei deluso” : A rivelarlo sono alcune immagini satellitari: foto scattate il 22 febbraio scorso e che, secondo molti media Usa, dimostrano come la Corea del Nord si stia preparando a un nuovo lancio di missili. Le immagini sono state pubblicate in esclusiva dal sito web dalla rete radiofonica pubblica statunitense Npr e mostrano grandi veicoli muoversi intorno a un sito noto come Sanumdong, dove Pyongyang ha assemblato la maggior parte dei suoi vettori ...

Media Usa : Corea del Nord sta preparando il lancio di un missile - : Secondo la Cnn, che cita diverse fonti, i preparativi di Pyongyang seguirebbero il fallito vertice di Hanoi fra Donald Trump e Kim Jong-un. Immagini satellitari mostrerebbero la possibile ripresa dei ...

Usa ribadiscono volontà di dialogare con la Corea del Nord - : Allo stesso tempo il vice direttore dell'ufficio stampa del Dipartimento di Stato Robert Palladino ha rifiutato di chiarire se ci fossero dei contatti tra le parti su quello che succede nel centro di ...

La Corea del Nord riattiva sito missilistico. Gli Usa : possibile un rafforzamento delle sanzioni : Gli sforzi per la pace e la distensione in Asia orientale sembrano ormai non solo in stallo, ma a rischio di fallimento, con il probabile ritorno di aspre tensioni. A una settimana dal vertice di ...

Difesa : Usa e Corea del Sud inaugurano nuova esercitazione congiunta "Dong Maeng" : L'amministrazione presidenziale sudCoreana aveva anticipato già nei giorni scorsi il lancio di una "nuova politica per la Penisola Coreana",... Il secondo summit tra il presidente Usa, Donald Trump, ...

Nordcorea - stop a esercitazioni congiunte Usa-Corea del Sud : Roma, 3 mar., askanews, - Gli Stati Uniti e la Corea del Sud porranno fine alle loro grandi esercitazioni militari annuali congiunte, viste regolarmente come una provocazione dalla Corea del Nord. Lo ...

SudCorea-Usa - stop a esercitazioni militari. Prima mossa dopo fallimento summit Hanoi : Corea del Sud e Usa hanno deciso di sospendere le massicce manovre militari annuali di Primavera, note come Key Resolve e Foal Eagle, nell'ambito degli sforzi per favorire la soluzione diplomatica sul nucleare con la Corea del Nord. Una nota di Pentagono e ministero della Difesa di Seul annuncia la mossa, in linea con quanto detto venerdi' ad Hanoi da Donald Trump dopo il fallimento del summit con Kim Jong-un, che vuole mantenere lo status quo ...

Da lunedì al via le esercitazioni militari tra Usa e Corea del Sud - : L'obiettivo delle manovre sarà quello di perfezionare gli aspetti strategici, operativi e tattici delle operazioni militari nella penisola Coreana. Al posto delle precedenti esercitazioni congiunte ...

Usa e Sudcorea - stop a manovre militari : 5.06 Corea del sud e Usa hanno deciso di sospendere le massicce manovre militari annuali di primavera, note come Key resolve e Foal eagle, nell'ambito degli sforzi per favorire la soluzione diplomatica sul nucleare con Pyongyang. Una nota di Pentagono e ministero della Difesa di Seul annuncia la mossa, in linea con quanto detto venerdì ad Hanoi da Trump dopo il fallimento del summit con Kim che vuole mantenere lo status quo di tregue: stop ...

Usa-Corea del Nord - il vertice fallisce sul nodo sanzioni. Ma Kim torna in patria da vincitore assoluto : Il Metropol Hotel di Hanoi si svuota dopo la fumata nera arrivata dal vertice tra Donald Trump e Kim Jong Un. Il tavolo bianco preparato per il pranzo, che avrebbe dovuto precedere qualche accordo storico tra Stati Uniti e Corea del Nord, è rimasto vuoto. “No agreement” fanno sapere dalla Casa Bianca, e il summit si interrompe bruscamente quando in Italia sono circa le 7 del mattino di giovedì 28 febbraio. Stando alle fonti americane, il meeting ...

Vertice Usa-Nord Corea - Trump e Kim si sono promessi un nuovo incontro - : Dopo la mancata intesa ad Hanoi sulla denuclearizzazione, la Kcna fa sapere che continueranno "dialoghi produttivi per risolvere le questioni discusse al summit" in Vietnam. Il presidente Usa: "Forse ...