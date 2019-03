Uomini e Donne | Andrea Dal Corso svela di essere impegnato | si pensa a Teresa

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) Nuovi colpi di scena nella ‘soap’ che ha per protagonistiLangella eDal. Sembrava finita (o sarebbe meglio dire mai iniziata) tra i due ex protagonisti die invece, addirittura, potrebbero stare insieme o comunque frequentarsi. O almeno è quello che avrebbe fatto intendere il modello veneto durante una serata. Arlo un video pubblicato da Il Vicolo delle News.rivela diÈ passato quasi un mese dalla mancata scelta diLangella che aveva ricevuto un no daDal, il quale non si era presentato alla festa di fidanzamento in villa. Dopo la delusione, i due ragazzi avevano avuto modo di confrontarsi durante una puntata del trono classico die in quel frangente il modello veneziano sembrava aver ribadito le sue intenzioni. Tutto era poi cambiato una settimana dopo, quando la stessa, ...

