Uno spray per il naso per curare la depressione

(Di lunedì 11 marzo 2019) Una vera e propria novità in campo farmaceutico: unoper ilper combattere la. Questo nuovo prodotto da poco immesso nel mercato americano ha una formula particolare ed è dedicato a chi non è riuscito a combattere il malessere dellacon le altre terapie, più convenzionali.La base del farmaco è la Esketamina e il suo obiettivo è quello di indurre un’azione benefica nel modo più rapido possibile. Questo tipo di prodotto è una rivoluzione in campo medico e psichiatrico, l’FDA (Food and Drug Administration) ha approvato il progetto proprio perché c’è il bisogno di nuovi trattamenti per combattere lache abbiano un’efficacia maggiore rispetto a quelli attualmente in commercio. Sono tanti i pazienti che soffrono di questo malessere e non riescono a risolverlo con le terapie “classiche”, questo nuovo prodotto potrà ...

