Università : corso di perfezionamento di Economia finanziato da UE : Il professor Gianluca Bellomo, docente di Istituzioni di Diritto pubblico presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell’Università degli studi Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara è ufficialmente coordinatore del corso di perfezionamento in ‘La Didattica del Diritto e dell’Economia nel processo di integrazione europea’. Le iscrizioni al corso sono ufficialmente aperte. Università Gabriele ...

Imparare ad essere felici - al via il primo corso universitario a Torino : Educare alla felicità: questo è lo scopo del nuovo corso di studi “Quando siete felici fateci caso. Neuroscienze e psicologia della felicità” in partenza il 6 Aprile presso l’Università di Torino a cura del Dott. Andrea De Giorgio, ricercatore in Psicobiologia e insegnante di Psicologia fisiologica. L’attività di studio del corso è stata presentata dal docente, che ne ha parlato facendo un calzante esempio su una vignetta di Schulz (il ...

Un “Pronto Soccorso” per le emergenze emotive : al via la nuova raccolta fondi di Bicocca Università del Crowdfunding : Mens sana in corpore sano, dicevano i latini. Una massima fatta propria anche da Alessandro Calderoni, psicologo, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale con una laurea in Psicologia Clinica conseguita presso l’Università di Milano-Bicocca, che, partendo dall’assunto secondo cui il benessere della psiche è tanto importante quanto quello del corpo, ha dato vita al “Pronto Soccorso Psicologico”, un progetto innovativo che intende offrire in ...

Tim Cook terrà un discorso alla cerimonia di laurea dell'Università di Stanford - : La passione, gli interessi e la creatività che le nostre istituzioni hanno in comune hanno contribuito a rivoluzionare la tecnologia e a trasformare il mondo. Non vedo l'ora di raggiungere i ...

Monica Lazzarin - la scienziata «delle stelle con la coda» : prof universitaria solo dopo un ricorso al Tar : Eppure «la scienziata delle stelle con la coda» Monica Lazzarin, 56 anni di Agna, Padova,, ha faticato meno a gestire un progetto unico al mondo, a entrare nel gruppo di lavoro dell'Unione ...

Università - la rinascita dell'Isia a Monza grazie a una sede distaccata di Faenza : progetto in corso : Servono circa 250mila euro perché l'idea di portare a Monza l'Isia - un Istituto superiore per le industrie artistiche - diventi realtà. La proposta sta prendendo forma con il sostegno dell'Isia di ...

Guida autonoma : ecco il corso di specializzazione dell’Università di Toronto e Coursera : L’Università di Toronto e la piattaforma di e-learning Coursera hanno realizzato il primo corso di specializzazione in Guida autonoma Coursera, piattaforma di apprendimento online che offre corsi universitari gratuiti, fondata da due docenti di informatica dell’Università di Stanford, ha annunciato infatti la collaborazione con l’Università di Toronto per offrire un corso di specializzazione in Self-Driving Cars. Secondo ...