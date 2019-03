Una stella ed un violino adornano la solidarietà a Rovigo | concerto della Patuzzi

Scoperta Una stella misteriosa che riaccende l'ipotesi degli alieni : Scoperta una sorella ancora più anomala della famosa Tabby Star , che aveva acceso la fantasia perché le oscillazioni della sua luminosità avevano suggerito la presenza di strutture aliene nella sua ...

Grave problema per Brandon Ingram : la stella dei Lakers fuori fino a fine stagione per Una trombosi venosa : Brandon Ingram costretto a saltare la parte restante di stagione: il talento dei Lakers fermato da una trombosi venosa al braccio Piove sul bagnato in casa Lakers. La rinuncia alla rincorsa Playoff è stata certificata non soltanto dall’abbassamento del minutaggio di LeBron James, ma anche dalle assenze pesanti di Lonzo Ball e Brandon Ingram. Quest’ultimo, grazie ad alcuni esami approfonditi effettuati dallo staff medico dei Los ...

Maldini incanta sotto gli occhi di papà Paolo : Milan - è nata Una nuova stella? : Ha fatto un percorso nel settore giovanile che gli ha permesso di sviluppare determinate doti che sono fondamentali se si vuole fare questo sport a un certo livello'. Raccontava questo di lui a ...

Grillo contestato a Torino dai No Vax : "Ci hai traditi". Lui attacca la Tav : "È Una stella morta" : No Vax che non gli hanno perdonato la giravolta sui vaccini e la firma del manifesto per la scienza insieme all'arcinemico dei No Vax: quel Roberto Burioni, medico, che da anni si batte a favore ...

Astronomia : analizzate le origini enigmatiche di flussi provenienti da Una baby stella : Un nuovo studio, basato sulle osservazioni del telescopio Alma, ha analizzato le origini enigmatiche di due flussi di gas provenienti da una baby stella denominata MMS5/OMC-3. Le stelle nell’universo hanno masse molto diverse tra loro, che vanno da centinaia di volte la massa del Sole a meno di un decimo della stessa. Per capire l’origine di questa diversità – spiega Global Science – gli astronomi studiano il processo di formazione ...

Inter - Mourinho supera Conte per la panchina : per lui sarebbe pronta Una squadra stellare : L'Inter sta cominciando a progettare la prossima stagione con l'obiettivo di rinforzare notevolmente la rosa e ridurre il gap dalla Juventus che in Italia domina incontrastata da otto anni. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dichiarato pubblicamente che si punterà su profili di esperienza Internazionale e abituati a vincere. E proprio sulla panchina potrebbe arrivare un allenatore che risponde a tutti questi requisiti. Si tratta del ...

"Bannon è Una stella - ma cadente. Lui e il populismo spariranno presto" : Qual è l'alternativa all'ondata populista che sembra gonfiarsi, in Italia nel mondo? 'Io credo che si sgonfierà. Nelle prossime elezioni europee le forze populiste, a eccezione dell'Italia, non ...

È partita come molte altre sue colleghe da Disney Cahnnel, e considerando la fortuna di chi ci è passato, da Christina Aguilera, a Britney Spears, a Mylie Cyrus e Justin Timberlake, anche per ...

Napoli-Zurigo 2-0 - pagelle / OUnas piccola stella della serata : MERET. Più che altro abbiamo tremato per la sua incolumità fisica: dapprima vedendolo librarsi in volo contro Ceesay, poi alla fine della partita quando esce e sbatte, si rialza e rilancia. Tutto è bene quello che finisce bene, e senza gol – 6,5 HYSAJ. Ingarra finanche un tunnel ma è poca roba nel computo finale della sua prestazione. Onesta, ovviamente, e tentando di puntellare pure i compagni del centro. Quanto alle proiezioni offensive, il ...

Vito Tauro/ Video - il gommista che sogna Una stella Michelin - MasterChef Italia - : Il gommista Vito Tauro continua il suo percorso nella celebre cucina di MasterChef Italia, in onda questa sera su Sky Uno.

Mangia funghi al ristorante stellato : muore Una donna - 11 intossicati : Stava festeggiando il compleanno del marito in un ristorante stellato di Valencia . Dopo aver consumato un piatto a base di funghi , la donna ha avvertito un malore, contraddistinto da vomito e ...

La “paurite” di Allegri condanna la Juventus - chi non osa osservare il sole in volto non sarà mai Una stella : Massimiliano Allegri sul banco degli imputati dopo la sconfitta della sua Juventus sul campo dell’Atletico Madrid di Simeone il quale lo ha surclassato su tutti i fronti La Juventus è stata surclassata ieri notte sul campo dell’Atletico Madrid. Una gara meritatamente vinta dai colchoneros di Diego Simeone, una gara non ben giocata dalla squadra di Massimiliano Allegri. Nelle gare che contano sembra mancare sempre qualcosa ai ...

