Una rimonta da urlo | che show di Francesco Molinari | l’azzurro si aggiudica il

MotoGP - GP Qatar 2019 : Valentino Rossi non finisce mai! Rimonta eroica - il Dottore si trasforma in gara con Una Yamaha in difficoltà : La leggenda dell’immortale si è arricchita di un nuovo capitolo, il mastodontico libro sul più grande di tutti i tempi si è impreziosito delle pagine scritte oggi con la penna dell’highlander infinito sul circuito di Losail. Valentino Rossi non finisce davvero mai, stupisce ogni volta che monta in sella, si trasforma in gara dove trova il suo habitat ideale, quello adatto all’animale indomito che nel corpo a corpo riesce a ...

MotoGp - La rimonta e l'incontro con Hamilton - Una domenica dolce-amara per Valentino Rossi : 'siamo messi come l'anno scorso! Io sulla ... : ... sei anche ottimista ma poi magari è più quello che perdi davanti di quello che migliori dietro ', ha aggiunto il nove volte campione del mondo, soddisfatto del lavoro fatto con la squadra oggi: 'si ...

MotoGp – La rimonta e l’incontro con Hamilton - Una domenica dolce-amara per Valentino Rossi : “siamo messi come l’anno scorso! Io sulla Mercedes? Dico che…” : Valentino Rossi, la rimonta al Gp del Qatar e l’incontro con Lewis Hamilton. Il Dottore tra soddisfazione e qualche brutta impressione Valentino Rossi non si smentisce mai: al termine di un weekend di prove e qualifiche complicatissimo, il Dottore è riuscito in una fantastica rimonta dal 14° posto al 5°. Il nove volte campione del mondo è stato autore di un ottimo Gp del Qatar, considerando i risultati e le prestazioni dei giorni ...

MotoGP - Andrea Dovizioso FULMINE ROSSO! Vittoria epica su Marquez - 5° Valentino Rossi dopo Una rimonta furibonda! : Andrea Dovizioso colpisce ancora e, come l’anno scorso, l’esordio del Mondiale di MotoGP è vincente. Losail è della Ducati ed il duello più atteso, quello con la Honda del campione del mondo Marc Marquez (secondo a 0″023), sorride al forlivese che ancora una volta, quando è stato richiesto mostrare i muscoli, non si è tirato indietro. Vittoria strameritata del centauro nostrano. Il podio è stato completato dalla Honda del ...

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora : Ramon Zenhaeusern vince dopo Una rimonta pazzesca. Hirscher fa sua l’ottava Coppa del Mondo : Ramon Zenhaeusern ha vinto lo Slalom di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Lo svizzero, settimo dopo la prima manche, ha confezionato una rimonta pazzesca nella seconda run e ha così conquistato il primo successo in questa specialità nel massimo circuito itinerante dopo che si era imposto negli ultimi due paralleli di Stoccolma. L’elvetico ha pennellato una discesa da brividi sul pendio sloveno, ha ...

Serie C - Siena-Pistoiese 2-3 : Luperini firma Una rimonta di rigore : SIENA - Vittoria pesante per la Pistoiese che sbanca Siena 3-2 . Primo tempo a dir poco rocambolesco: vantaggio senese al 4' con D'Ambrosio , raddoppia Gliozzi 21'. Doppietta per Luperini che realizza ...

WTA Dubai – NessUna rimonta per Pliskova : Hsieh Su-wei vince in tre set e vola in semifinale : Niente rimonta per Karolina Pliskova: la tennista ceca eliminata ai quarti di finale del torneo WTA di Dubai Karolina Pliskova si ferma ai quarti di finale del torneo WTA di Dubai. La tennista ceca ha ceduto oggi in tre set alla taiwanese Hsieh Su-wei. Dopo aver perso il primo set, la numero 5 del ranking mondiale è riuscita a rimontare, pareggiando il match, con un tostissimo 1-6, per poi però cedere nell’ultimo set. Il match è durato due ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Brindisi domina - poi rischia di farsi rimontare - ma batte Sassari e raggiunge Cremona in Una finale inedita : Ci sarà una Finale di Coppa Italia mai vista prima al Mandela Forum di Firenze domani pomeriggio: così come la Vanoli Cremona, anche l’Happy Casa Brindisi non era mai arrivata fino a questo punto nella seconda manifestazione nazionale per club. Francesco Vitucci, per tutti Frank, è l’uomo che porta la società pugliese alla vittoria per 86-87 sul Banco di Sardegna Sassari, anche se nel Finale i suoi giocatori rischiano di combinare un ...

Fed Cup 2019 : missione rimonta complessa per l’Italia in Svizzera. Camila Giorgi non può sbagliare se vuole dare Una chance a Sara Errani : Quello che va ad aprirsi è un secondo giorno molto complicato per l’Italia, in una trasferta in Svizzera che già di suo non era semplice. A rendere più difficili le cose ci ha pensato la sconfitta di ieri di Camila Giorgi, che ha ceduto di fronte a Viktorija Golubic in una partita estremamente altalenante. Nessuno pensava che Sara Errani potesse battere Belinda Bencic al ritorno in campo dopo la squalifica, specialmente quando la versione ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Alessandro Giannessi rimonta e supera il brasiliano Seyboth Wild dopo Una lunga battaglia : dopo una battaglia lunga tre ore e un quarto, con il punteggio di 6-7 (8) 7-5 7-6 (4), il qualificato italiano Alessandro Giannessi sconfigge la Wild card brasiliana Thiago Seyboth Wild e si qualifica per il secondo turno del torneo ATP 250 di Cordoba, dove, sulla terra rossa outdoor argentina, sfiderà il padrone di casa Diego Schwartzman, testa di serie numero tre del seeding. Nel primo set il primo allungo arriva nel quinto gioco (dopo che i ...

Empoli-Chievo 2-2 : Caputo segna Una doppietta e rimonta i veneti : EMPOLI - Bum-bum Caputo e l'Empoli tira un enorme sospiro di sollievo. I toscani pareggiano 2-2 contro il Chievo rimontando il doppio svantaggio grazie alla doppietta del proprio bomber, che arriva ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Oberhof 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi per Una nuova magia - Dorothea Wierer per la rimonta furiosa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km femminile ad Inseguimento della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: oggi alle ore 12.45 la nostra Lisa Vittozzi partirà davanti a tutti, mentre 15ma e 16ma a partire saranno Federica Sanfilippo e Nicole Gontier, infine sarà chiamata alla grande rimonta Dorothea Wierer, che ha chiuso soltanto 24ma, ad oltre un minuto dalla connazionale nella sprint di ...