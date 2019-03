Un nuovo trailer per il prossimo DLC di Ni No Kuni 2 | Il Destino di un Regno

Disponibile il nuovo esplosivo trailer di lancio di Sekiro : Shadows Die Twice : Qualche ora fa Activision ha pubblicato un nuovo esplosivo trailer dedicato alla componente narrativa (anche se possiamo ammirare anche parte del gameplay) di Sekiro: Shadows Die Twice, action targato FromSoftware ambientato nel Giappone antico.Il giocatore si troverà ad esplorare il Giappone del tardo 1500, dilaniato dalle feroci lotte del periodo Sengoku, e affrontare nemici straordinari in un mondo cupo e contorto. Potrete contare su un ...

Shenmue 3 si mostra in un nuovo imperdibile trailer : Shenmue 3, dopo quasi due decenni di attesa, è finalmente un videogioco? Questo è ciò che sottolinea Pushsquare condividendo un nuovissimo trailer..Come possiamo vedere noi stessi infatti, nel nuovo trailer, condiviso da Ys Net, possiamo vedere i passi in avanti compiuti dal progetto. Nella clip del trailer completo vediamo Ryo e Shenhua indagare sul villaggio cinese di Bailu e i vari personaggi che lo popolano. Nella produzione del gioco ci ...

Crash Team Racing : Nitro Fueled si presenta in un nuovo trailer nel quale conosciamo un nuovo personaggio : Crash Team Racing: Nitro Fueled si mette in mostra in un nuovo trailer nel quale, assieme alle meccaniche di gioco, possiamo fare conoscenza anche con un nuovo personaggio: Ripper Roo.Crash Team Racing è un kating game sviluppato da Naughty Dog ed esordito, per la prima volta, nel lontano 1999. Ebbene finalmente ad oggi possiamo avere una nuova iterazione della fortunata serie legata all'indissolubile personaggio di Crash Bandicoot, divenuto ...

Yoshi's Crafted World ci dà un assaggio del gameplay in un nuovo interessante trailer : Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer della durata di ben 6 minuti, nel quale possiamo approfondire le meccaniche di Yoshi's Crafted World.Come riporta Gematsu, nel filmato possiamo avere infatti una panoramica di gioco tra meccaniche adottate, personaggi disponibili e molto altro ancora.Yoshi's Crafted World è stato annunciato nel corso dell'E3 2017, e dopo un rinvio è ora finalmente in dirittura d'arrivo.Leggi altro...

Devil May Cry 5 : Capcom presenta il nuovo trailer dedicato a V : Dopo i due esplosivi trailer dedicati alle spettacolari abilità di combattimento di Nero e Dante, Capcom ha pubblicato un terzo trailer dedicato a V, uno dei tre protagonisti di Devil May Cry 5.Come riporta Game Fragger, nel filmato (che dura solo 50 secondi) notiamo che lo stile di combattimento di V si discosta totalmente da quello di Dante e Nero, ma non per questo risulta essere meno efficace. Il ragazzo è infatti un potente evocatore e ...

Il nuovo trailer della SNK 40th Anniversary Collection presenta gli ultimi 6 giochi : In un video trailer SNK ha annunciato gli ultimi 6 giochi presenti all'interno della SNK 40th Anniversary Collection.La raccolta, in uscita per PlayStation 4 il 22 marzo 2019, conterrà dunque anche:Questi i titoli presentati nel video. Si tratta di giochi arcade usciti attorno agli anni 70, 80 e 90. giochi insomma indirizzata ad una particolare nicchia di pubblico, ovvero tutti coloro i quali ricordano ancora l'epoca pre-Neo Geo.Leggi altro...

Potenti armi e abilità in azione nel nuovo spettacolare trailer di RAGE 2 : Nel mondo post-apocalittico di RAGE 2 non siete solo Walker, l'ultimo ranger: siete un super-ranger!Scatenate il caos sul generale Cross e sul suo esercito di soldati mutanti con un arsenale di Potenti armi e abilità nanotritiche ultratecnologiche. Oppure abbinate i vostri giocattolini letali per combinazioni pazzesche che distruggeranno (letteralmente) chiunque vi si parerà davanti. L'Autorità non avrà speranze mentre voi servirete la vostra ...

Tolkien - ecco il nuovo trailer del film sullo scrittore : Introdotto dai protagonisti Nicholas Hoult e Lily Collins, ecco il primo trailer completo di Tolkien, il film biografico che racconterà la vita dello scrittore dietro a capolavori fantasy come Il Signore degli anelli e Lo Hobbit. La pellicola sarà incentrata sugli anni giovanili dell’autore e in particolare sulla sua relazione con quella che diventerà sua moglie, Edith Bratt, e con i compagni di studi, il cui legame sarà alla base del ...

Il nuovo trailer di Devil May Cry 5 mostra le abilità combattive di Dante : Dopo averci mostrato le notevoli abilità combattive di Nero, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Dante, uno dei tre protagonisti di Devil May Cry 5. Il video non supera i 50 secondi, che sono tuttavia sufficienti a far capire che è meglio non fare arrabbiare il figlio di Sparda.Come riporta Twinfinite, il breve filmato mostra il cacciatore di demoni utilizzare combinazioni di spada, pistole e della sua fidata e letale motocicletta ...

Tolkien : un nuovo trailer del film che racconta la giovinezza del creatore del Signore degli Anelli : In casa Fox, invece, stanno probabilmente sperando che Tolkien ottenga risultati migliori dell'altro film che lo Studio hollywoodiano ha dedicato a uno scrittore inglese famoso in tutto il mondo, l' ...

'Tolkien' - Nicholas Hoult è lo scrittore britannico nel nuovo trailer del film biografico : A vestire i panni del giovane autore inglese è l'attore Nicholas Hoult , reduce dal successo di pubblico e critica de La favorita e in arrivo nelle sale di tutto il mondo , sempre a maggio, con il ...

Il nuovo trailer di Devil May Cry 5 mostra le abilità di combattimento di Nero : Devil May Cry 5 è uno dei titoli più attesi ed anticipati di Capcom, che di recente ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alle abilità combattive di Nero, uno dei tre protagonisti principali di questo action.Come riporta Gamingbolt, il breve filmato mostra il cacciatore di demoni utilizzare combinazioni di spada, pistole e del suo Devil breaker per scatenare devastanti e spettacolari combo che i fan della serie non vedranno l'ora di ...

