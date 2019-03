Ultime Notizie Roma del 11-03-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 11-03-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Trovate le scatole nere del dell’ Etiopia Airlines caduto ieri con la morte di 157 persone italiane una sarebbe danneggiata aspetto intanto secondo una delle ipotesi più accreditate sul software che gestisce i dati su flusso d’aria angolo di attacco della La prima è stata Terra del Boeing 737 Max oltre la decisione analoga ...

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora Tav : Telt sblocca bandi - caos M5s-Salvini - 11 marzo - : Ultime notizie di Oggi, ultim'ora: Tav, Telt sblocca i bandi ma è caos Salvini-M5s. Cade aereo in Etiopia, 8 vittime italiane, 11 marzo 2019,

La Spezia - sparatoria in piazza : un morto/ Ultime Notizie : è un militare della Marina : sparatoria a La Spezia nei pressi della stazione: c'è un morto, un militare della Marina. Polizia sta ascoltando i testimoni, le Ultime.

Scuola - precari storici e assunzioni docenti Ultime Notizie : ‘In fretta i concorsi’ : La senatrice di Liberi e Uguali, Loredana De Petris, ha rivolto un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in cui viene espressamente chiesto al titolare del dicastero di Viale Trastevere di velocizzare i tempi dei prossimi concorsi, soprattutto in considerazione dell’alto numero di precari che lavorano da anni nella Scuola pubblica italiana e nelle paritarie: si tratta di docenti che da anni ...

