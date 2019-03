ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019) Tre persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un’verificatasi intorno alle 7 di lunedì mattina in un appartamento di quattro piani adel, in provincia di. Si tratta di tre componenti di una famiglia:di 6, come riportano i quotidiani locali.Ancora non si conosce l’origine dell’: l’ipotesi più probabile è che si sia verificata una fuga di gas, anche i giornali locali non escludono che nell’appartamento ci fosse una bombola di gas mal funzionante. La deflagrazione ha interessato l’appartamento della famiglia, al terzo piano, e anche due appartamenti attigui.sono stati trasall’ospedale di Cattinara a Trieste, mentre laè stata ricoverata a. A quanto si apprende, ci sarebbero notevoli dnel palazzo, che ospita 16 appartamenti: due di ...

Francesco_Riz : RT @SkyTG24: #UltimOra Esplosione in casa in provincia di Udine, tre feriti #canale50 - fattoquotidiano : Udine, esplosione in casa a Cervignano del Friuli: padre, madre e figlio di 6 anni feriti gravemente -