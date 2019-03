U&D | Andrea e Teresa si sono rivisti a Napoli | Natalia piange per Zelletta

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) Oggi 11 marzo è avvenuta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, dove i protagonististatiLangella e la corteggiatrice diUomini e Donne:ospiti in studio Dalle anticipazioni del trono classico di U&D, si apprende che l'affascinante napoletana e l'impresario vinicoloentrati insieme per fare il punto sulla situazione, dopo che nei giorni scorsi erano circolati degli strani rumors in rete.Nel confronto,ha ribadito di aver risposto 'no' alla Villa in quanto il contesto era troppo impegnativo e non perché non provasse dei sentimenti per la napoletana: a proposito Dal Corso ha rivelato di aver avuto paura delle responsabilità vista la presenza di entrambi i genitori alla festa. Durante la discussione,ha fatto sapere cheavrebbe inviato un messaggio ad Antonio per dirgli di non ...

TigresOficial : ?? E Q U I PO ?? #EstoEsTigres ?????? - JF_Acquaviva : Ci vole à ripiglià e vie di a mubilisazione per rivindicà a ricunniscenza è i mezi per a nostra lingua. Devant la p… - Gilles_Simeoni : #Figari : 18 M€ de travaux pour la piste et 8 M€ pour fluidifier la desserte routière. Sviluppà a #Corsica è rinfur… -