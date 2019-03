Tusa | il tecnico prestato alla politica e innamorato dell’archeologia

ilsole24ore

(Di lunedì 11 marzo 2019) È stato definito un. Ma Sebastiano, 66 anni, l’archeologo di fama internazionale morto nel tragico incidente in Etiopia era molto di più: era un uomo gentile e aperto, un archeologo dalle grandi intuizioni, un uomo di cultura dalle forti passioni civili e politiche...

