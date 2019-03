Turismo | italiani sedotti dalle città d' arte Firenze | Roma | Venezia al top

Viaggi & Turismo : Venezia porto preferito dagli italiani per le crociere nel 2018 : Uno studio realizzato da Crocierissime, il primo sito italiano interamente dedicato al mondo delle crociere, relativo alle preferenze dei crocieristi italiani nell’anno 2018 (nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), ha rivelato dati molto interessanti. Ad esempio, che Venezia è il porto preferito per iniziare una crociera, le crociere attraverso il Mediterraneo Occidentale le più ricercate o che i crocieristi italiani sono ogni anno ...

Regione : Sport e Turismo. Lama Mocogno - Mo - dall'8 al 10 marzo ospiterà i campionati italiani di sci di fondo Under 14 e la Coppa Italia Sportful ... : Lo Sport e, in particolare, i grandi eventi-ha proseguito l'assessore- sono un potente veicolo di promozione del territorio in chiave turistica. Di qui il nostro impegno per ospitare nel 2019 ...

Turismo : nel 2017 più visitatori stranieri che italiani : Presentato il XXII Rapporto sul Turismo italiano alla Bit – Borsa del Turismo: è emerso che nel 2017 per la prima volta in Italia le presenze di turisti venuti dall’estero hanno superato quelle degli italiani. La componente internazionale (210.658.786) ha superato quella nazionale (209.970.369). Si è inoltre rilevato che sono solo 5 le regioni italiane in cui si concentra oltre la metà (il 54,3%) della spesa dei turisti e si trovano ...

Italiani come noi - tassa di ingresso a Venezia? “Rischio blocco del Turismo”. “Giusto l’indennizzo dai visitatori mordi e fuggi” : A Venezia la novità del 2019 è la tassa di ingresso per i turisti di giornata. La misura è stata inserita a dicembre nella manovra di bilancio. E mentre il sindaco annuncia il varo del provvedimento dicendo che “coprirà i costi di gestione della città”, siamo andati a Venezia per discuterne con gli abitanti. Gli argomenti dei favorevoli sono prevalentemente questi: “Servirà a raccogliere soldi da investire in servizi per i ...