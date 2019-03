Tragico schianto all' alba sulla A1

Tragico schianto in Calabria - muore giovane ragazzo : Nella scorsa notte in Calabria si è consumato un drammatico incidente stradale dove ha perso la vita un giovane ragazzo di soli 17 anni. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il giovane viaggiasse a bordo di un'autovettura con altre quattro persone. L'auto si sarebbe capovolta e il ragazzo è stato sbalzato al di fuori del veicolo finendo rovinosamente sull'asfalto. Alla guida del veicolo vi era un 25enne che è risultato positivo al test ...

Brindisi - Tragico schianto mentre torna da lavoro : Robertina muore tra le lamiere dell’auto : La donna aveva da poco terminato il suo turno come cuoca nella cucina di una mensa e stava tornando a casa con la sua auto quando è stata coinvolta in un terribile schianto frontale con un furgone che non le ha dato scampo. Ferito in maniera non grave invece l'uomo al volante dell'altro mezzo coinvolto.Continua a leggere

Pesaro - l’auto finisce contro una casa : nel Tragico schianto perdono la vita due persone : La vettura ha improvvisamente sbandato finendo la sua corsa contro la recinzione di una casa che costeggiava la carreggiata. Per i due a bordo, un uomo di 68 anni e una donna di 39 anni, non c'è stato nulla da fare. Quando i pompieri li hanno tirati fuori dalla lamiere, i sanitari del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso.Continua a leggere

Pisa - Tragico schianto frontale : Marina muore a 47 anni al volante della sua auto : La vittima dello schianto, Marina Pieragnoli di Rosignano Marittimo, era al volante della sua vettura quando si è scontrata frontalmente con un'altra auto che percorreva il senso opposto di marcia. Per lei non c'è stato nulla da fare. Ferito e trasportato in ospedale, invece, il conducente dell'altra vettura coinvolta.Continua a leggere

Tragico schianto sulla Palermo-Catania - muore il magistrato Giovanni Romano : Un camion che trasportava surgelati ha travolto la Volkswagen Tiguan su cui viaggiava il giovane magistrato, 39 anni...

Tragico schianto tra un tir e tre auto : muore agente di polizia - il collega è grave : L'agente Fabio Baratella, 57 anni, è morto nell'incidente che ha coinvolto quattro veicoli, tra cui un'auto di pattuglia e...

Tragico schianto tra furgone e Tir in A1 : due morti e una persona ferita : In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, il furgone, per motivi ancora da accertare, sarebbe piombato sul mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta. Un impatto valentissimo che non ha lasciato scampo ai due occupanti del furgone, due uomini originari della provincia di Terni che sono morti sul colpo.Continua a leggere

Prato - Tragico schianto auto-tir : due coniugi muoiono insieme nella vettura : Lo schianto fatale della vettura è stato contro la massicciata sul lato della strada dopo un primo impatto contro il camion che sopraggiungeva dalla direzione opposta all'altezza di una curva.Continua a leggere

Tragico schianto in scooter - perdono la vita due cugini di 19 e 16 anni : Santo Rapisarda e Andrea Zappalà si trovavano su un ciclomotore quando sono andati a sbattere contro un'auto. Il maggiorenne...

Foggia - Tragico schianto : auto tranciata in due - muoiono giovani di 17 e 15 anni : Una vera e propria tragedia quella verificatasi nelle scorse ore nella provincia di Foggia, esattamente nel piccolo comune di Cerignola, che riguarda purtroppo la morte di due giovani ragazzi. Già, perché sulle strade del paesino pugliese si è verificato un incidente che si è poi rivelato mortale: un terribile impatto che ha letteralmente tranciato l'auto sulla quale viaggiavano i due giovanissimi. Secondo quanto riferisce il noto sito ...

Tragico schianto a Cerignola - auto tranciata : muoiono Agostino e Aurora - 18 e 16 anni : Il terribile impatto ha tranciato in due la vettura sulla quale i due giovanissimi viaggiavano sui sedili posteriori. Per loro nessuno scampo, sono morti sul colpo. Feriti e trasportati in ospedale gli altri due occupati del mezzo che arano sui sedili anteriori. Per entrambi non ci sarebbe pericolo di vita.Continua a leggere

Tragico schianto a Verona - auto finisce contro l’albero : muore 26enne - gravissima l’amica : Il violentissimo impatto non ha lasciato scampo al ragazzo che era alla guida del veicolo che è morto sul colpo. Ferita gravemente la coetanea che era al suo fianco sul sedile del passeggero che è stata anche operata d'urgenza. I vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i due giovani dall'auto.Continua a leggere

Tragico schianto in auto nel Brindisino - Kevin perde la vita a 20 anni : Il giovane 20enne di Torchiarolo, che viaggiava da solo a bordo di una Ford Fiesta, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo dell’auto, ha sbandato ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un albero. Un impatto devastante che ha completamente distrutto il mezzo e non ha lasciato scampo al giovane.Continua a leggere