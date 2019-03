Traffico Roma del 11-03-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 11-03-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDI’ 11 MARZO 2019 ORE 16.15 MAX MAR UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DINA GALLI . SIAMO IN ZONA VIGNE NUOVE STESSA SITUAZIONE IN VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO. SEMPRE PER INCIDENTE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN VIA LAURENTINA NEI PRESSI DI VIALE DELL’UMANESIMO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA ESCHILO IN PROSSIMITA’ DI VIA STESICORO SIAMO IN ZONA AXA. NEL RIONE BORGO A CAUSA DI ...

Traffico Roma del 11-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 11 MARZO 2019 ORE 15:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUEST’ULTIMA ORA IN VIA VIA DELLA GIUSTINIANA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA VEIENTANA VERSO L’AURELIA. STESSA SITUAZIONE IN VIA OTELLO STEFANINI NEI PRESSI DI PIAZZA ETTORE VIOLA SIAMO IN ZONA ...

Traffico Roma del 11-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 13:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANUALRE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLO SVINCOLO DELLA Roma FIUMICINO CODE NELE DUE CARREGGIATE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA MAGLIANA, UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CRISOTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIALE AMERICA E ...

Traffico Roma del 11-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 13:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANUALRE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLO SVINCOLO DELLA Roma FIUMICINO CODE NELE DUE CARREGGIATE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA MAGLIANA, UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CRISOTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIALE AMERICA E ...

Traffico Roma del 11-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 11:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI UN INCIDENTE IN CITTA’ AVVNUTO SU VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA SAVIGNONE, ANCORA UNO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DELL’OSPEDALE GEMELLI SITUAZIONE DIFFICILE OGGI SULLA TANEGNZIALE EST PER UN PRIMO INCIDENTE DOVE ORA RIMANGONO CODE TRA LA ...

Traffico Roma del 11-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 11:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI UN INCIDENTE IN CITTA’ AVVNUTO SU VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA SAVIGNONE, ANCORA UNO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DELL’OSPEDALE GEMELLI SITUAZIONE DIFFICILE OGGI SULLA TANEGNZIALE EST PER UN PRIMO INCIDENTE DOVE ORA RIMANGONO CODE TRA LA ...

Traffico Roma del 11-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 09:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE DI TOR DI QUINTO IN > STADIO, E CODE UN NUOVO INCIDENTE’ AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLZIONE INTERNA, CON POSSIBILE CHIUSURA DELLA GALLERIA SEMPRE IN DIREZIONE DELLO ...

Traffico Roma del 11-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 09:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE DI TOR DI QUINTO IN > STADIO, E CODE UN NUOVO INCIDENTE’ AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLZIONE INTERNA, CON POSSIBILE CHIUSURA DELLA GALLERIA SEMPRE IN DIREZIONE DELLO ...

Traffico Roma del 11-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 09:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO DA STAMATTINA UN INCIDENTE ORA RIMOSSO STA CAUSANDO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE DI TOR DI QUINTO IN > STADIO, E CXODE UN NUOVO INCIDENTE’ AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLZIONE INTERNA, CON POSSIBILE ...

Traffico Roma del 11-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 08:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE STA CAUSANDO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE DI TOR DI QUINTO IN > STADIO, FORTI RIPERCUSSIONI SULLA SALARIA CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE. UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI LO ...

Traffico Roma del 11-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 08:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE STA CAUSANDO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE DI TOR DI QUINTO IN > STADIO, FORTI RIPERCUSSIONI SULLA SALARIA CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE. UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI LO ...

Traffico Roma del 11-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 7:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE STA CAUSANDO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN > STADIO, FORTI RIPERCUSSIONI SULLA SALARIA CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE. CODE PER IL SOLO Traffico IN ENTRATA A ...

Traffico Roma del 11-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 7:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE STA CAUSANDO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI. FORTI RIPERCUSSIONI SULLA SALARIA CON CODE A PARTIRE DA VILLA SPADA FINO ALLA TANGENZIALE. CODE PER IL SOLO Traffico SULLA FLAMINIA DAL ...

Traffico Roma del 10-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 MARZO 2019 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI STA PROGRESSIVAMENTE CALANDO DI INTENSITÀ IL Traffico SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA IN CITTÀ. TUTTO REGOLARE SULLA FLAMINIA, DOVE UN INCIDENTE È STATO CAUSA DI CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA IL BIVIO PER SACROFANO E PRIMA PORTA. CI SONO INVECE DIFFICOLTÀ LUNGO CORSO FRANCIA DOVE UN ...