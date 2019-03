Traffico Roma del 11-03-2019 ore 15 | 30

romadailynews

(Di lunedì 11 marzo 2019) VIABILITÀLUNEDI’ 11 MARZOORE 15:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUEST’ULTIMA ORA IN VIA VIA DELLA GIUSTINIANA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA VEIENTANA VERSO L’AURELIA. STESSA SITUAZIONE IN VIA OTELLO STEFANINI NEI PRESSI DI PIAZZA ETTORE VIOLA SIAMO IN ZONA ANAGNINA ED IN VIALE MARCONI IN PROSSIMITA’ DI VIA LEOPOLDO NOBILI. SEMPRE PER INCIDENTE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN VIA LAURENTINA NEI PRESSI DI VIALE DELL’UMANESIMO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA ESCHILO IN PROSSIMITA’ DI VIA STESICORO SIAMO IN ZONA AXA.RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST TRA LE USCITE PER LA VIA SALARIA E VIA DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO . PERMANE CHIUSA IN ZONA LABARO VIA QUARTO PEPERINO TRA VIA ...

