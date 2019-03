Tifoso morto | i 6 ultras in aula

Tifoso morto - i giudici : "Piovella non guidò gli scontri - non è pericoloso : sotto sorveglianza per 18 mesi" : Per lui erano stati chiesti il divieto di soggiorno in Lombardia e tre anni di sorveglianza speciale per "il Rosso". Ridimensionato il ruolo del leader ultrà negli scontri di Santo Stefano che costarono la vita a Daniele Belardinelli

Tifoso morto - i giudici : "Piovella non guidò gli scontri - non è pericoloso : sotto sorveglianza per 16 mesi" : Per lui erano stati chiesti il divieto di soggiorno in Lombardia e tre anni di sorveglianza speciale per "il Rosso". Ridimensionato il ruolo del leader ultrà negli scontri di Santo Stefano che costarono la vita a Daniele Belardinelli

Ultrà Inter morto - Tifoso napoletano : 'Non l'ho investito - era già a terra' : 'Non l'ho investito io, quando sono passato il corpo era già a terra, io sono passato dopo l'investimento'. Così, in sostanza, come riferito dal suo legale Emilio Coppola, un giovane Ultrà napoletano, ...

Tifoso morto - si stringe il cerchio sulla vettura : Si stringe il cerchio intorno alla vettura che avrebbe investito e provocato la morte del Tifoso Daniele Belardinelli durante gli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli, lo scorso 26 dicembre: due ...

morto il 17enne Tifoso azzurro che dopo il coma chiese di vedere Juve-Napoli : Una triste notizia di cronaca quella che ci giunge dall'ospedale 'Moscati' di Avellino. Dario, un giovane tifoso del Napoli , è morto ad appena 17 anni. Il ragazzo, da tempo affetto da una grave malattia, lo scorso 29 ...

Tifoso morto prima di Inter-Napoli - torna libero l'ultrà Luca Da Ros : Milano, 11 febbraio 2019 - torna l ibero Luca Da Ros, uno dei sei ultrà arrestati nell'inchiesta milanese sugli scontri dello scorso 26 dicembre prima di Inter-Napoli, nei quali ha perso la vita ...

Morto Tifoso Inter - torna libero ultras Da Ros : Morto tifoso Inter – Importanti aggiornamenti sulla morte dell’ultras Daniele Belardinelli. Nelle ultime ore secondo quanto riporta l’Ansa torna libero Luca Da Ros, uno dei sei ultras arrestati nell’inchiesta milanese sugli scontri dello scorso 26 dicembre prima della gara di campionato Inter-Napoli. Da Ros era stato scarcerato già nelle scorse settimane dopo aver collaborato con i magistrati, adesso sono stati ...

Tifoso morto prima di Inter-Napoli - stop perizia sulle auto sequestrate : La Procura della Repubblica di Milano ha sospeso gli accertamenti tecnici irripetibili in programma domani a Napoli sulle cinque vetture sequestrate dalla Digos di Napoli nell'ambito delle indagini ...

Tifoso morto : verso riapertura di S.Siro : ANSA, - MILANO, 23 GEN - Vertice in prefettura a Milano, nell'ambito del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, in occasione delle partite di calcio allo stadio di San Siro, dopo gli scontri ...

Tifoso morto : 2 nuovi arresti tra cui capo curva Inter/ Nino Ciccarelli - leader Viking fermato con ultrà : Tifoso morto prima di Inter-Napoli, 2 nuovi arresti: ultrà Varese e capo curva neroazzurra dei Viking. Indagini su Nino Ceccarelli dopo Piovella e Da Ros

Tifoso morto a Milano - arrestato capo storico ultrà Inter : E' stato arrestato dalla polizia Nino Ciccarelli , capo storico degli ultrà Interisti, nell'ambito dell'inchiesta sugli scontri coi tifosi nerazzurri prima di Inter-Napoli disputata lo scorso 26 ...

Tifoso morto - arrestato un capo curva dell'Inter - : Uno dei capi curva dell'Inter, Nino Ciccarelli, è stato arrestato per gli scontri prima di Inter-Napoli a Santo Stefano. L'ordinanza emessa dal gip Guido Salvini riguarda, da quanto ha appreso l'Ansa, ...

Tifoso morto durante scontri a Milano - arrestato capo ultrà interista Ciccarelli : Pare siano giunte ad una svolta le indagini su quanto accaduto la sera di Santo Stefano prima della partita tra Inter e Napoli, quando a causa di violenti scontri fra tifosi è rimasto ucciso Daniele Belardinelli. Nella giornata odierna, infatti, è stato arrestato Nino Ciccarelli, storico capo-curva dell'Inter. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip Guido Salvini. Inoltre, secondo quanto riportato da "Rai News", sarebbe finito ...

Tifoso morto - arrestato capo curva Inter : 18.25 Il capo della curva dell'Inter, Nino Ciccarelli, e un ultrà del Varese, tifoseria gemellata con i neroazzurri, sono stati arrestati nell'ambito delle indagini sulla morte di Daniele Belardinelli, il Tifoso investito da un suv in via Novara a Milano prima dell'incontro Inter-Napoli del 26 dicembre. Ciccarelli, risultava già tra gli oltre 30 indagati per rissa aggravata e omicidio volontario, è il capo 'storico' dei Viking, altro gruppo ...