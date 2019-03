Ticket NASpI 2019 | quando e quanto pagare

leggioggi

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il, introdotto originariamente dalla Riforma Fornero (art. 2, co. 31 della L. n. 92/2012), prevede l’obbligo per il datore di lavoro, nei casi di interruzione involontaria di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di corrispondere un contributo, chiamato appunto(olicenziamento). L’importo da versare, in tali casi, è pari al 41% (82% per i licenziamenti in ambito collettivo) del massimale mensileper ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. È possibile, dunque, intuire che l’importo da versare dipende, non soltanto dall’importo massimale della(che viene aggiornato annualmente in base all’indice Istat), ma anche e soprattutto dall’anzianità aziendale maturata dal dipendente.Mabisognadicosta a un’impresa licenziare il proprio dipendente?va pagato il? ...

Viviana_cdl : RT @MarcoMilitello6: @francescoseghez Dai dati diffusi si evince solamente che vietando, di fatto, i contratti a termine, aumentano i contr… - MarcoMilitello6 : @francescoseghez Dai dati diffusi si evince solamente che vietando, di fatto, i contratti a termine, aumentano i co… -