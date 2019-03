Thomas Fabbiano | ' Spero la top 10 sia primo obiettivo di Cecchinato'

Tennis - ATP Dubai 2019 : Thomas Fabbiano sconfitto all’esordio da Fernando Verdasco : Si interrompe al primo turno il cammino di Thomas Fabbiano nel torneo ATP di Dubai. Il pugliese è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Fernando Verdasco con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 dopo due ore di gioco. All’Italia resta dunque il solo Matteo Berrettini, che farà il suo esordio domani contro l’americano Denis Kudla. La testa di serie numero uno è Kei Nishikori, ma questo è anche il torneo che segna il ritorno in campo di ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Thomas Fabbiano entra nel tabellone principale. L’azzurro supera in due set il francese Hoang : Missione compiuta per Thomas Fabbiano. L’azzurro conquista l’accesso al tabellone principale dell’ATP di Dubai (Emirati Arabi), superando 7-6 7-5 in 2 ore e 8 minuti di partita il francese Antoine Hoang (n.139 del mondo). Il pugliese ha mantenuto il sangue freddo nei momenti decisivi del confronto ed ha prevalso contro il transalpino, staccando il biglietto per il prossimo incontro che lo vedrà opposto allo spagnolo Fernando ...

Tennis - ATP Rotterdam 2019 : Jo-Wilfried Tsonga è troppo forte - Thomas Fabbiano deve arrendersi in due set : Dura poco più di un’ora l’esperienza nel tabellone principale del torneo ATP 500 di Rotterdam per Thomas Fabbiano: l’azzurro, che aveva superato le qualificazioni, cede la primo turno del main draw a Jo-Wilfried Tsonga, che sta usufruendo del ranking protetto per evitare le qualificazioni. Il transalpino si impone col punteggio di 6-1 6-4. Nel primo set la partenza del francese è fulminante: il break arriva già nel secondo ...

Tennis - ATP Rotterdam : Thomas Fabbiano piega Marius Copil ed accede al tabellone principale : Thomas Fabbiano centra la qualificazione al tabellone principale del torneo ATP di Rotterdam: sul cemento indoor olandese l’azzurro piega la resistenza del romeno Marius Copil, numero 3 del seeding cadetto, e porta a casa l’incontro dopo due ore e mezza di battaglia con lo score di 7-5 3-6 7-6 (5). L’azzurro attende ora di conoscere la sua collocazione nel main draw. Nel primo set Fabbiano annulla quattro palle break, tre delle ...

Tennis - ATP Montpellier 2019 : Thomas Fabbiano rimontato e battuto all’esordio da Ilya Ivashka : Dura poco più di due ore il torneo ATP 250 di Montpellier per Thomas Fabbiano: sul cemento indoor transalpino l’azzurro all’esordio è stato rimontato e battuto dal bielorusso Ilya Ivashka, che si è imposto per 4-6 6-4 6-3 in un match che più volte è parso poter cambiare padrone. Nel primo set servizi dominanti fino all’ottavo game, poi, sul 4-4 ecco che arriva, al temine di un gioco infinito, durato 20 punti, alla quarta ...

VIDEO Thomas Fabbiano cede a Grigor Dimitrov nel terzo turno degli Australian Open : Purtroppo non è una buona giornata per gli italiani a Melboune: Thomas Fabbiano non ce la fa, troppo forte per l’azzurro il bulgaro Grigor Dimitrov, che nel terzo turno degli Australian Open si impone per 7-6 (5) 6-4 6-4 in un match in cui comunque il tennista italiano ha venduto cara la pelle prima di cedere al più quotato avversario. IL VIDEO DEL MATCH TRA Fabbiano E Dimitrov AGLI Australian ...

Australian Open 2019 - Thomas Fabbiano : “Questi sono i tornei per il quali giochi e ti impegni tutto l’anno” : Thomas Fabbiano non ce la fa: troppo forte per l’azzurro il bulgaro Grigor Dimitrov, che nel terzo turno degli Australian Open si impone per 7-6 (5) 6-4 6-4 in un match in cui comunque il tennista italiano ha venduto cara la pelle prima di cedere al più quotato avversario. A fine gara Fabbiano ha scherzato, nonostante la sconfitta, parlando al sito federale, mettendo a confronto gli ultimi due match disputati, soprattutto nel fondamentale ...

Australian Open 2019 : Thomas Fabbiano lotta e combatte - ma cede in tre set a Grigor Dimitrov : Thomas Fabbiano esce a testa altissima dagli Australian Open 2019. Il pugliese ha lottato contro Grigor Dimitrov, cedendo in tre set con il punteggio di 7-6(5) 6-4 6-4 dopo poco più di due ore di gioco. Un match equilibrato che si è deciso per pochi punti e dove il bulgaro ha sicuramente fatto valere la maggior esperienza a questi livelli. Inizio di partita equilibrato con Fabbiano che riesce a replicare ad un Dimitrov che ha subito spinto ...

Australian Open 2019 : la sicurezza di Andreas Seppi e l’impresa di Thomas Fabbiano : Rompere la maledizione del quinto set, vincere contro un avversario che realizza 67 aces e qualificarsi al terzo turno di uno Slam. Tutto questo è quello che è riuscito a fare in una sola volta Thomas Fabbiano. E’ lui l’eroe azzurro della giornata, capace di sconfiggere al super tie-break il gigante americano Reilly Opelka, che solo due giorni prima era riuscito a superare il più illustre connazionale John Isner. Una vittoria ...

Australian Open 2019 - Thomas Fabbiano : “Se il tennis fosse sempre così sarebbe una noia” : Thomas Fabbiano accede al terzo turno degli Australian Open di tennis: l’italiano batte al termine di una lunga maratona lo statunitense Reilly Opelka, superandolo al super-tiebreak del quinto set, novità regolamentare dell’edizione 2019. L’azzurro al termine della sfida ha parlato al sito della Federtennis. L’azzurro ha dovuto fronteggiare un autentico bombardiere, che ha servito ace per tutto il match, ma che alla fine ...

Thomas Fabbiano al 3° turno degli Australian Open : ecco l’avversario dell’azzurro. Data - programma - orario e tv : Nella mattinata italiana, per la prima volta in carriera, Thomas Fabbiano è approdato al terzo turno degli Australian Open di tennis: l’azzurro ha superato l’imponente statunitense Reilly Opelka ed ora attende di conoscere il nome del suo prossimo avversario. Questo il punteggio finale della sfida: Fabbiano (Italia) batte Opelka (Stati Uniti) 6-7 (15) 6-2 6-4 3-6 7-6 [10-5]. L’azzurro tornerà in campo tra due giorni. Di seguito ...

Australian Open 2019 : il cuore immenso di Thomas Fabbiano. Il gigante Opelka sconfitto dopo un emozionante super-tiebreak : Thomas Fabbiano, con una partita giocata benissimo, si qualifica per il terzo turno degli Australian Open per la prima volta in carriera. L’azzurro, che per la terza volta vince due partite in un tabellone principale di uno Slam (gli era già capitato agli US Open 2017 e a Wimbledon 2018), supera in cinque set l’americano Reilly Opelka, 211 centimetri di altezza, per 6-7(15) 6-2 6-4 3-6 7-6 [10-5] e torna, virtualmente, entro i primi ...

Australian Open 2019 : Thomas Fabbiano per la prima volta al secondo turno. Sconfitto in quattro set l’australiano Kubler : Thomas Fabbiano si qualifica per la prima volta al secondo turno degli Australian Open. Il pugliese, numero 102 del mondo, ha sfruttato al meglio l’occasione che gli ha dato il sorteggio, superando il tennista di casa Jason Kubler, 130 del ranking ATP e presente a Melbourne grazie ad una wild card, in quattro set con il punteggio di 6-4 7-6 2-6 6-3 dopo poco più di tre ore di gioco. Nel primo set è decisivo un solo break, ottenuto da ...