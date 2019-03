Tentata estorsione al padre per estorcere denaro | 46enne condannato a 6 anni e mezzo

Reggio Calabria - sequestro di persona e Tentata estorsione : sette arresti : “Diceva che lui era Ciccio e che a San Cristofaro comanda lui, aggiungendo che quella stessa sera, se io non avessi saldato il debito, mi avrebbe sparato in testa”. È il racconto del titolare di una pizzeria di Reggio Calabria agli agenti della polizia di stato che, il 30 dicembre, sono intervenuti per scongiurare un’estorsione messa in atto da soggetti che vantavano legami con la cosca Libri. sequestro di persona e tentata estorsione ...