Tennistavolo | Europei Under 21 Gondomar 2019 | Antonino Amato e Daniele Pinto di bronzo

(Di lunedì 11 marzo 2019) Ottime notizie per l’Italia da, in Portogallo, dove sono terminati gli21 dihanno vinto la medaglia dinel torneo di doppio, dopo essere stati superati in semifinale dagli sloveni Darko Jorgic e Peter HribarNel singolare maschile oro per l’ellenico Ioannis Sgouropoulos, che supera in finale il tedesco Gerrit Engemann, mentre i bronzi vanno al romeno Rares Sipos ed al russo Vladimir Sidorenko. Nel singolare femminile titolo continentale di categoria per la romena Adina Diaconu, che batte in finale la russa Maria Malanina, mentre al terzo posto si classificano la bielorussa Nadezhda Bogdanova e la romena Tania Plaian.Nel doppio maschile oro per gli sloveni Darko Jorgic e Peter Hribar, argento agli slovacchi Tibor Spanik e Adam Brat,per i russi Denis Ivonin e Vladimir Sidorenko e ...

