Tennis | Masters 1000 Indian Wells 2019 | i risultati di domenica 10 marzo Federer e Nadal

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Fognini/Djokovic volano ai quarti di finale. Sconfitti Bopanna/Shapovalov al super tie-break : Fabio Fognini e Novak Djokovic continuano il loro cammino condiviso nel Masters 1000 di Indian Wells 2019. Nel torneo di doppio sul cemento statunitense, il numero 1 del mondo e il ligure hanno superato 6-4 1-6 10-8 la coppia formata da Rohan Bopanna e da Denis Shapovalov. Una partita estremamente combattuta che ha visto il duo italo-serbo centrare il bersaglio grosso ed accedere ai quarti di finale dove affronteranno i vincenti della sfida tra ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Fabio Fognini eliminato all’esordio - il moldavo Radu Albot lo sconfigge in due set : Finisce subito l’avventura di Fabio Fognini all’ATP Masters 1000 di Indian Wells, e con lui scompare ogni traccia d’Italia in questo torneo. Il ligure esce di scena per mano del moldavo Radu Albot, in grado di sconfiggerlo per 6-0 7-6(4) in quello che è il loro secondo confronto, con il primo che era stato vinto, a Pechino, lo scorso anno, dall’italiano in tre set. Quel che accade nel primo set è molto semplice: Albot al ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : in doppio Andreas Seppi e Marco Cecchinato subito out : Dura appena 53 minuti l’esperienza nel tabellone di doppio di Andreas Seppi e Marco Cecchinato nel torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: la coppia azzurra è stata eliminata al primo turno dalla coppia numero tre del seeding, composta dall’austriaco Oliver Marach e dal croato Mate Pavic, che ha vinto per 6-4 6-0. Nel primo set gli azzurri si salvano al deciding point in apertura, poi fino al sesto game il servizio è dominante- Sul ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati di sabato 9 marzo. Avanzano Djokovic e Zverev - cadono Tsitspias e Kyrgios : E’ andata in archivio una giornata dedicata ai secondi turni al Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) di Tennis. Sul cemento americano hanno fatto i loro esordi due dei grandi attesi del torneo, vale a dire il serbo (n.1 del mondo) Novak Djokovic e il tedesco (n.3 del ranking) Alexander Zverev. Partendo da quest’ultimo, “Sascha“, avanti nello score 6-3 2-0 contro lo slovacco Martin Klizan (n.50 ATP), ha potuto ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Marco Cecchinato eliminato al secondo turno. L’azzurro sconfitto in due set da Ramos : Termina mestamente al secondo turno l’avventura di Marco Cecchinato nel Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). L’azzurro è stato sconfitto piuttosto nettamente dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n.91 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 15 minuti di partita. Il siciliano non ha sfruttato le occasioni che si è creato in risposta, subendo un pesante ko per mano dell’iberico che così stacca il biglietto per il ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati del tabellone maschile (9 Marzo). Eliminati Seppi - Tiafoe e Berdych. Avanza Stan Wawrinka : Si sono completati i match di primo turno nel tabellone maschile del Masters 1000 di Indian Wells. Purtroppo arriva un’altra sconfitta per il Tennis italiano, che, dopo Matteo Berrettini, perde anche Andreas Seppi, che è stato battuto in due set dal tedesco Peter Gojowczyk, che sarà dunque il prossimo avversario di Roger Federer. Tante comunque le eliminazioni eccellenti al primo turno. In una delle sfide più attese della giornata lo ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Fognini/Djokovic danno spettacolo ed accedono agli ottavi di finale : E la strana coppia la spunta. C’era grande curiosità ad Indian Wells (Stati Uniti), sede di uno dei Masters 1000 più importanti del circuito del Tennis maschile, relativamente all’accoppiata Fabio Fognini/Novak Djokovic (n.1 del mondo) che si è esibita nel primo turno del torneo di doppio contro il francese Jeremy Chardy e il canadese Milos Raonic. In 1 ora e 15 minuti il duo italo-serbo ha centrato il bersaglio grosso, superando i ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Andreas Seppi esce di scena al primo turno. L’azzurro sconfitto da Gojowczyk in due set : Continua a riservare notizie poco liete il Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) al Tennis maschile italiano. Dopo l’uscita di scena di Matteo Berrettini, Andreas Seppi è stato costretto ad alzare bandiera bianca. L’azzurro è stato sconfitto dal tedesco Peter Gojowczyk (n.85 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-4 in 1 ora e 31 minuti di partita. Un match nel quale il 35enne nativo di Bolzano ha pagato dazio per una resa al ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati del tabellone maschile (8 Marzo). Iniziato il primo turno : E’ cominciato il primo Masters 1000 della stagione ad Indian Wells, con sfide valevoli per il primo turno. Scendeva in campo Matteo Berrettini e purtroppo il Tennista romano è stato sconfitto dall’americano Sam Querrey in tre set al termine di una bella battaglia, che alla fine ha premiato il Tennista di casa, che sarà dunque il prossimo avversario di Milos Raonic. Sarà, invece, l’americano Brian Fratangelo a sfidare Novak ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Matteo Berrettini si arrende al terzo set a Sam Querrey. L’azzurro eliminato al primo turno : Niente da fare per il nostro Matteo Berrettini. L’azzurro è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) dall’americano Sam Querrey (n.51 del mondo) con il punteggio di 7-6 (5) 2-6 6-4 in 2 ore e 4 minuti di partita. Un match nel quale l’azzurro ha di che rammaricarsi visto soprattutto l’andamento del primo parziale, avanti di due break. Querrey, grazie a questo risultato, affronterà il ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Salvatore Caruso eliminato nel turno finale delle qualificazioni. L’azzurro ko contro Gunneswaran : Niente da fare per Salvatore Caruso. L’azzurro è stato eliminato nel turno decisivo delle qualificazioni del “BNP Paribas Open”, primo ATP Masters 1000 del 2019, in corso sui campi in cemento di Indian Wells (California), dall’Indiano Prajnesh Gunneswaran, numero 97 del ranking mondiale e nona testa di serie delle “quali“, con il punteggio di 6-2 3-6 6-2 in 1 ora e 41 minuti di partita. Un match sempre ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : in doppio Fabio Fognini farà coppia con Novak Djokovic! : La coppia che non ti aspetti si è iscritta al tabellone di doppio del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: il nostro Fabio Fognini farà coppia negli States con il numero uno al mondo in singolare, il serbo Novak Djokovic. Per quanto riguarda i Tennisti italiani, presente anche la coppia formata da Marco Cecchinato ed Andreas Seppi. Nei match di primo turno Fognini e Djokovic affronteranno la coppia formata dal francese Jeremy Chardy e dal ...

Tennis : Rafael Nadal potrebbe rinunciare ai Masters 1000 di Miami e di Madrid : Rafael Nadal deve fare i conti con le fatiche e gli acciacchi di una carriera leggendaria. La sconfitta contro l’australiano Nick Kyrgios ad Acapulco (Messico) brucia ancora e quindi il campione iberico sta riflettendo piuttosto attentamente sul programma futuro di incontri e non è escluso che Rafa possa saltare due appuntamenti piuttosto importanti: i Masters 1000 di Miami (sul cemento) e di Madrid (sulla terra rossa). I maliziosi ...

Tennis - Masters a Torino : decide il Consiglio dei Ministri : Il presidente della FederTennis Binaghi ha auspicato lunedì che la copertura economica possa venire ripartita tra la neocostituita Sport e Salute, che si dovrebbe accollare almeno il 50%, la Fit ...