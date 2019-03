Tennis | Masters 1000 Indian Wells 2019 | Fabio Fognini eliminato all’esordio | il moldavo

oasport

(Di lunedì 11 marzo 2019) Finisce subito l’avventura diall’ATPdi, e con lui scompare ogni traccia d’Italia in questo torneo. Il ligure esce di scena per mano delRadu Albot, in grado di sconfiggerlo per 6-0 7-6(4) in quello che è il loro secondo confronto, con il primo che era stato vinto, a Pechino, lo scorso anno, dall’italiano in tre set.Quel che accade nel primo set è molto semplice: Albot al servizio cede soltanto un punto e gioca in modo particolarmente ispirato, ma dall’altra partenon fa nulla per complicargli la vita. Arriva subito un break, poi un altro, poi un altro ancora, e così in venti minuti arriva un rapido 6-0 a favore del, senza che mai vi sia il benché minimo segno di lotta.Qualcosa sembra cambiare nel secondo parziale, con l’azzurro che riesce a togliere la battuta al suo avversario e ...

