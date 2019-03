Telt sblocca i band Tav Conte | “Nessun onere per lo Stato

blogo

(Di lunedì 11 marzo 2019)Il Consiglio di amministrazione diha dato il via libera agli avvisi di gara per 2,3 miliardi di euro relativi ai lavori per completare le due canne della galleria tra Saint Jean de Maurienne ed il tettorio italiano. Il Cda si è svolto in videoconferenza tra Parigi e Roma, con la partecipazione di un rappresentante della Commissione Europea. Dopo il via libera la società ha confermato "che gli avvisi di avvio delle garengono l'esplicitazione della facoltà di interrompere senza obblighi e oneri la procedura in ogni sua fase".L'obiettivo di questa operazione è quello di "salvaguardare l’integrità della contribuzione del finanziamento europeo consentendo l’approfondimento e il libero confronto tra Italia e Francia e con l'Unione europea"., intanto, ha confermato "l'impegno a verificare le volontà dei due Governi al termine della selezione delle candidature, prima di ...

