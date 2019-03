Tav | Ue | Avis primo passo | ne serviranno altri

Tav - rinvio bandi a dopo Europee. Lunedì solo avis de marchés. Conte : “Soprassediamo” : Si va verso un rinvio per i bandi dei lavori per la Tav, a dopo le elezioni Europee. Lunedì al consiglio di amministrazione della Telt (l'azienda Tunnel Euralpin Lyon Turin, di proprietà al 50% dello Stato francese e al 50% delle Ferrovie dello Stato Italiane) si darà il via libera solo alla pubblicazione degli "avis de marchés", cioè gli inviti alle imprese a presentare le proprie candidature. E' quanto afferma la società Telt nella sua ...

Vicenza - camion in fuga da posto di blocco Tavolge passeggino - bimbo gravissimo : Un bimbo di 14 mesi è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza dopo essere stato travolto da un camion, il cui autista pare fuggisse da un posto di blocco. Il fatto è avvenuto nel tardo ...

Vicenza - camion in fuga da posto di blocco Tavolge passeggino - bimbo gravissimo : Sembra che l'autista del mezzo stesse fuggendo da un posto di blocco. Ferita in modo non grave anche la mamma, incolumi il padre e un fratellino

NBA – Anthony Davis - i Lakers inTavolano l’offerta : la palla ora passa ai Pelicans : I Lakers vogliono Anthony Davis, presentate 5 possibili opzioni ai Pelicans per portare a Los Angeles il centro statunitense Anthony Davis è ufficialmente un obiettivo di mercato dei Lakers. La franchigia californiana, secondo il Los Angeles Times, ha intavolato l’offerta per il centro dei Pelicans, prospettando 5 possibili opzioni alla squadra di New Orleans. Magic Johnson e Dell Demps, grazie ad una serie di telefonate, si sono ...

Anticipazioni Lucifer 4 su Netflix - primi dettagli sul ruolo di Graham McTavish e una profezia nel finale : Lucifer 4 su Netflix non ha ancora una data di lancio, ma continuano ad arrivare nuove Anticipazioni sulla quarta stagione. Nella rubrica di TV Line dedicata agli spoiler, Matt Webb Mitovich ha risposto alla domanda di una fan che chiedeva con impazienza qualche dettaglio sull'imminente capitolo della serie, cancellata lo scorso maggio da Fox. Il giornalista americano è stato sul set di Lucifer 4 su Netflix dove ha raccolto diverse ...