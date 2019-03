ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019) A Cheche fa (Rai1) Il neoeletto Segretario del PDparla lungamente della questione Tav dando anche numeri sconcertanti su fondi stanziati e non utilizzati per le opere pubbliche. A chiusa del suo intervento dichiara che pensa che alla fine si farà, ma cheunainche non ci meritiamo”.L'articolo Tav,a Cheche fa: “Stiamounainche non ci meritiamo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Tav, Nicola Zingaretti a Che tempo che fa: “Stiamo facendo una figuraccia in Europa che non ci meritiamo” - TutteLeNotizie : Tav, Nicola Zingaretti a Che tempo che fa: “Stiamo facendo una figuraccia in Europa che non… - bicipi : RT @Rinaldi_euro: GLI ESPERTI LIBERISTI CONTRO LA TAV: DA COTTARELLI A PUGLISI A DE NICOLA. -