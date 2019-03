Tav | Giorgetti | mai parlato di crisi | siamo responsabili | Ma per lo stop serve un

Giorgetti : 'Non basta il governo per lo stop alla Tav - serve il Parlamento' : Renato Brunetta responsabile economico di Forza Italia chiede che Matteo Salvini stacchi la spina al governo: 'Sta al governo con l'unica forza politica che non la vuole. Sta prendendo in giro i suoi ...

Giorgetti : Via ai bandi per la Tav Può fermarla solo il Parlamento : L'intervento dell'esponente leghista sembra gettare acqua sul fuoco della Tav: «Non abbiamo mai parlato di crisi di governo: siamo una forza politica responsabile e siamo sempre stati disponibili, ...

Tav - Salvini e Di Maio escludono la crisi. Ma il sottosegretario Giorgetti avverte : deciderà il Parlamento : Entrambi a Milano, presi da impegni di partito - Di Maio al Villaggio Rousseau e Salvini alla Scuola di formazione politica della Lega -, si sono parlati a distanza per rassicurare sullo scampato ...

Tav - Conte scrive a Francia e Ue. Giorgetti : per fermarla serve il Parlamento. Di Maio : avanti 4 anni : E' iniziato di fatto l'iter della Tav nonostante cavilli giuridici e ambiguità. Domani partiranno gli inviti alle aziende a manifestare il loro interesse per la realizzazione dell'opera per i lotti ...

Di Maio e Salvini vogliono sbloccare le infrastrutture italiane. Giorgetti è d’accordo con Conte sulla Tav : Si cerca di fare un punto sulla situazione, i ministri Salvini e Di Maio sui cantieri per le infrastrutture italiane. Giorgetti avverte sulla TAV e si trova d’accordo sulle scelte di Conte «Ricordatevi che per fermare definitivamente la Tav occorre un passaggio parlamentare perché si tratta di un Trattato internazionale approvato dal Parlamento e né … Continue reading Di Maio e Salvini vogliono sbloccare le infrastrutture italiane. ...

In mezz'ora - Giorgetti a In Mezz'ora spegne le chiacchiere grilline : 'La Tav si ferma solo in Parlamento' : Il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti prova a portare un po' di buonsenso nello scontro sulla Tav che sta mettendo in crisi il governo. Ospite a In Mezz'ora in più da Lucia Annunziata, ...

In mezz'ora - Giorgetti a In Mezz'ora spegne le chiacchiere grilline : "La Tav si ferma solo in Parlamento" : Il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti prova a portare un po' di buonsenso nello scontro sulla Tav che sta mettendo in crisi il governo. Ospite a In Mezz'ora in più da Lucia Annunziata, Giorgetti ha messo in chiaro quali sono le possibilità di fermare materialmente l'opera, come sperato dal

Tav - Giorgetti : "L'ultima parola tocca al Parlamento" : L'ultima parola sulla realizzazione della linea Torino-Lione non spetta al governo e nemmeno al presidente del Consiglio ma al Parlamento. Dopo il rinvio di sei mesi di qualsiasi decisione sul tema, ...

Tav - Giorgetti detta la linea : Roma, 10 mar., AdnKronos, - "Non abbiamo mai parlato di crisi di governo: siamo responsabili e siamo sempre stati disponibili, e lo siamo oggi, a cedere qualcosa per il bene comune". Il ...

Tav - Giorgetti detta la linea : "Non abbiamo mai parlato di crisi di governo: siamo responsabili e siamo sempre stati disponibili, e lo siamo oggi, a cedere qualcosa per il bene comune". Il sottosegretario alla presidenza del ...

Giorgetti detta la linea sulla Tav 'Per bloccare l opera serve un voto del Parlamento' : ROMA - 'Ricordatevi che per fermare definitivamente la Tav occorre un passaggio parlamentare perché si tratta di un Trattato internazionale approvato dal Parlamento e né Conte né il Cdm può prendere ...

Di Maio : "Le infrastrutture si devono fare". Giorgetti : "Stop alla Tav? Serve voto del Parlamento" : Giorgetti: 'Mai parlato di crisi, siamo responsabili' 'Non abbiamo mai parlato di crisi di governo: siamo una forza politica responsabile e siamo sempre stati disponibili, come lo siamo oggi, a ...

Tav - Giorgetti : stop solo con voto Camere : 16.30 "Per fermare definitivamente la Tav serve un passaggio parlamentare", dice il sottosegretario della Lega Giorgetti su Rai3. "La procedura di gara prevede che per 6 mesi non ci siano obblighi per le parti. Poi bisogna vedere il negoziato" con Ue e Francia e in caso di modifiche "si andrebbe in Parlamento". "Siamo convinti che l'opera sfrondata delle parti non utili sia nell'interesse del Paese",spiega Giorgetti, e spera che il decreto ...

Giancarlo Giorgetti a Mezz'ora in più : 'Solo il Parlamento può fermare la Tav' : La Lega è "disponibile a rivedere il progetto, non abbiamo mai parlato di crisi di Governo, siamo una forza politica responsabile. Abbiamo le nostre idee, restiamo convinti che quest'opera, sfrondata ...