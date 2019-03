Tav | a che punto siamo?

Tav - Nicola Zingaretti a Che tempo che fa : “Stiamo facendo una figuraccia in Europa che non ci meritiamo” : A Che tempo che fa (Rai1) Il neoeletto Segretario del PD Nicola Zingaretti parla lungamente della questione Tav dando anche numeri sconcertanti su fondi stanziati e non utilizzati per le opere pubbliche. A chiusa del suo intervento dichiara che pensa che alla fine si farà, ma che “Stiamo facendo una figuraccia in Europa che non ci meritiamo”. L'articolo Tav, Nicola Zingaretti a Che tempo che fa: “Stiamo facendo una figuraccia in Europa che ...

Salvini sicuro : 'La Tav si fa - Alta velocità anche al Sud' : Troppe lungaggini burocratiche inchiodano il Paese a tutto svantaggio dell'economia, del turismo, della libertà di movimento delle persone. Il nostro Paese ha bisogno di gente che costruisca e non ...

Salvini sicuro : "La Tav si fa - Alta velocità anche al Sud" : "Il mio diario della crisi? Sapevo dall'inizio come sarebbe andata a finire" e cioè: "bene", dice il vicepremier Matteo Salvini, in un colloquio con il Messaggero. "Conoscevo, e ne ho avuto conferma, la lealtà, la coerenza e la capacità di Di Maio. Se uno tiene duro sulle proprie convinzioni, ma senza impuntarsi ideologicamente, le diversità si superano e si trova un compromesso. Sulla Tav questo è stato". "La ...

[Il caso] Altro che Tav. Lo slalom parallelo di Lega e 5 Stelle per arrivare fino alle Europee : Di Maio è corretto e leale: deluderò chi parla della mancata storia d'amore tra di noi" ha afferma il leader della Lega davanti ai militanti che hanno partecipato alla Scuola politica della Lega. ...

Tav - gare al via come previsto. Ecco perché ha vinto Salvini : La procedura di gara può partire, sia pure in una fase iniziale di preselezione. E i fondi Ue sono salvi, almeno per ora. Telt farà quello che aveva in programma di fare. Con tanto di «clausola di dissolvenza», vale a dire «la facoltà per la stazione appaltante in qualunque momento di non dare seguito alla procedura senza che ciò generi oneri per la stazione appaltante stessa né per gli Stati»...

Tav - il «trucco» giuridico di Conte che mette d’accordo Salvini e Di Maio : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. Conte informa Macron e Juncker delle novità...

Tav - perché in realtà non è cambiato nulla per ora (annunci a parte) : Oggi inizia il lungo iter della pubblicazione dei bandi per i 45 km che compongono i lotti transalpini del tunnel. Nessun...

Zingaretti : “La Tav si farà perché il vero capo del governo è Matteo Salvini” : Intervistato da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa il neo segretario del Partito Democratico ha annunciato un cambio della sede del PD: "Dobbiamo sbaraccare il Nazareno e ricostruire, aprire una nuova e bella sede con una libreria al piano terra". Lione ha spiegato: "Non sono per tutte le grandi opere, ma la Tav sposta dalla gomma al ferro sia gli uomini che le merci. Quando ero piccolo si facevano i cortei per la modernità, mentre oggi ...

Tav - Di Maio : 'Servono infrastrutture anche digitali' : 'Questi sono stati giorni difficili e mi sono ripromesso di non alimentare il dibattito ma deve essere chiaro che noi le infrastrutture in Italia le dobbiamo fare, grandi medie e piccole, sia digitali ...

Tav - Roberto Fico il suo pensiero che rispecchia l’identità del vero Movimento 5 Stelle : TAV, Roberto Fico torna a parlare, la vera identità del Movimento 5 Stelle La battaglia No Tav sta restituendo compattezza al Movimento 5 Stelle. Le voci dissonanti rispetto alla linea indicata da Luigi Di Maio sono poche e gli ortodossi, guidati da Roberto Fico, sono sempre più convinti che non ci siano passi indietro possibili. … Continue reading TAV, Roberto Fico il suo pensiero che rispecchia l’identità del vero Movimento 5 ...

"La Tav e l’informazione drogata? E' il sistema che si autoprotegge" : VILLAGGIO ROUSSEAU/ “Perché non si riesce a cambiare l’agenda italiana che ruota intorno alla Tav? Lo storytelling è quello delle cose che dividono e non quello delle cose che uniscono le due forze di governo. Credo che sia molto più importante parlare di altre cose come dell’importantissimo piano di protezione del Paese, ProteggItalia, perché il dissesto idrogeologico Segui su affaritaliani.it

