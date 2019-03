Successo col brivido | la Roma vince ma non convince | il VAR condanna l’Empoli e salva

Vicolo parigino sconvolto dal Successo su Instagram - gli abitanti non ne possono più di turisti e selfie : La popolarità può essere un problema, non solo per le persone, ma anche per le strade. Tutta colpa di Instagram, il social network delle foto. Negli anni si sono moltiplicate le fotografie che ritraggono il Vicolo pedonale parigino Rue Crémieux, nel XII arrondissement a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Gare de Lyon. Il successo è stato tale che molte classifiche l’hanno inserito fra i luoghi da visitare a Parigi, e in molti paesi ...

Domenica Live - Grecia Colmenares sull'ex Chando : "Sono molto felice che sia Successo questo - è un regalo di Dio" : Nuova puntata, in diretta, di Domenica Live. Barbara d'Urso ha ospitato Grecia Colmenares, al centro del gossip dopo il presunto tradimento del fidanzato Chando con Manila Gorio. prosegui la letturaDomenica Live, Grecia Colmenares sull'ex Chando: "Sono molto felice che sia successo questo, è un regalo di Dio" pubblicato su Gossipblog.it 10 marzo 2019 17:47.

Grande Successo al Teatro Petrolini per lo spettacolo di varietà “Femmes” : Grande successo di pubblico per lo spettacolo “Femmes” andato in scena martedì 5 marzo alle ore 21:00 al Teatro Petrolini a Roma. Teatro gremito da un folto pubblico e sold out al botteghino per l’originale varietà ispirato alla Belle Époque e non solo. Spettatori entusiasmati dalle magiche e sensuali atmosfere hanno applaudito gli artisti che si sono esibiti in balli, canti, musiche e recitazione dando vita ad un’esilarante esibizione che ha ...

Grande Successo per 'Eco Carnevale' : migliaia di brindisini in piazza - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Tra spettacoli di magia, illusionismo, burattini, gonfiabili e tanta animazione hanno trascorso un pomeriggio all'insegna del divertimento. Presente anche l'Associazione Ecofesta Puglia che, con il ...

Ascolti prima puntata de Il Nome della Rosa - cosa ha funzionato e cosa no : Successo social tra critiche e paragoni : Ascolti da record per la prima puntata de Il Nome della Rosa. Il doppio episodio andato in onda lunedì 4 marzo ha tenuto incollati allo schermo ben 6.501.000 spettatori pari al 27.4% di share, affossando la concorrenza sulle altre reti. Un successo di pubblico prevedibile, vista l'enorme campagna pubblicitaria e la co-produzione internazionale. L'adattamento televisivo del best seller di Umberto Eco non è un'opera semplice da portare sullo ...

Basket femminile - le migliori italiane delle Final Eight di Coppa Italia : Nicole Romeo e Chiara Consolini decisive nel Successo di Ragusa : Si sono concluse con il trionfo di Ragusa le Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di Basket femminile, andate in scena in questo fine settimana a San Martino di Lupari. Spettacolo e sorprese non sono mancate nelle sette partite disputate, antipasto dei playoff che cominceranno dopo le ultime tre giornate del campionato di Serie A1. La formazione siciliana ha conquistato per la seconda volta il trofeo superando in Finale la sorprendente Sesto ...

Amadeus a Blogo : Ora o mai più - il Successo - la sua collocazione - i Soliti ignoti ed il Festival di Sanremo : Ha concluso proprio sabato la sua cavalcata nel sabato sera di Rai1 con lo spettacolo musicale targato Ballandi multimedia Ora o mai più. Una cavalcata che ha ottimamente superato gli ostacoli che ha trovato sul suo percorso, con uno show che ha dimostrato settimana dopo settimana il suo valore, che va oltre i pur buoni dati di ascolto (la finale ha sfiorato il 20% di share contro il programma più forte in assoluto di Canale5, C'è posta per ...

Amadeus a TvBlog : Ora o mai più - il Successo - la sua collocazione - i Soliti ignoti ed il Festival di Sanremo : Ha concluso proprio sabato la sua cavalcata nel sabato sera di Rai1 con lo spettacolo musicale targato Ballandi multimedia Ora o mai più. Una cavalcata che ha ottimamente superato gli ostacoli che ha trovato sul suo percorso, con uno show che ha dimostrato settimana dopo settimana il suo valore, che va oltre i pur buoni dati di ascolto (la finale ha sfiorato il 20% di share contro il programma più forte in assoluto di Canale5, C'è posta ...

LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019 in DIRETTA : Trentin e Colbrelli puntano al Successo - occhio a Nizzolo e Ballerini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019, storica corsa ciclistica belga collocata come da tradizione al termine del fine settimana di apertura delle classiche di inizio stagione e giunta ormai alla 71a edizione. Il percorso ricalca per la maggior parte quello dello scorso anno, con l’unica aggiunta di un paio di muri nella prima parte che non dovrebbero però incidere in maniera significativa. L’esito ...

12° Premio Sette Colli : ancora un Successo all’insegna del fair play : Folla delle grandi occasioni per la 12^ edizione del Premio Sette Colli (patrocinato dall’ANPOE, Associazione Nazionale Produttore e Organizzatori di Eventi) davanti ad un’imponente schiera di fotografi Fabrizio Pacifici ideatore e organizzatore dell’evento, ha premiato artisti, professionisti e personaggi Romani e Romanisti DOC, ma non solo. Visti sul palco del Nur Bar: la bandiera Franco Peccenini, che ha ricordato con ...

12° Premio Sette Colli : ancora un Successo all’insegna del fair play : Folla delle grandi occasioni per la 12^ edizione del Premio Sette Colli (patrocinato dall’ANPOE, Associazione Nazionale Produttore e Organizzatori di Eventi) davanti ad un’imponente schiera di fotografi Fabrizio Pacifici ideatore e organizzatore dell’evento, ha premiato artisti, professionisti e personaggi Romani e Romanisti DOC, ma non solo. Visti sul palco del Nur Bar: la bandiera Franco Peccenini, che ha ricordato con ...

"Senza ritocchi più tempo per arrivare al Successo" : la Leotta bacchettata dalla collega famosa : Paola Ferrari dice la sua sulla giovane (e bellissima) giornalista sportiva che secondo lei avrebbe esagerato con i...

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019 - tutti gli italiani in gara. Matteo Trentin e Sonny Colbrelli puntano al Successo : Sono dieci gli italiani attesi alla partenza della Kuurne-Bruxelles-Kuurne, classica del pavé che si svolgerà domenica 3 marzo. Una corsa che l’Italia non è mai riuscita a vincere nelle 70 edizioni disputate fino ad ora e quest’anno proverà a spezzare il tabù con due corridori in gran forma. Partiamo dal campione europeo Matteo Trentin, reduce dalla doppia vittoria alla Vuelta Andalucia, in cui ha dimostrato una grande brillantezza in volata. Il ...

Il Collegio - grande Successo per il docu-reality di RaiDue che piace soprattutto ai giovanissimi : 41% di share sul target 8-14 anni : Laddove la televisione generalista solitamente fallisce, Il Collegio fa centro: il docu-reality realizzato con MagnoliaBanijay Group e in onda su Rai2 è un successo, ma soprattutto lo è tra i giovani. L’ultima puntata, andata in onda martedì scorso, ha segnato un impressionante 41% di share sul target 8-14 anni (senza contare tutti coloro che scelgono la strada dello streaming o dell’on-demand). Un dato clamoroso, soprattutto se ...