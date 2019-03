Subaru BRZ - La Gunma Edition debutta in Italia

quattroruote

(Di lunedì 11 marzo 2019) Laha introdotto inla BRZ, una serie limitata della coupé che sarà disponibile con prezzi a partire da 35.000 euro. Questo allestimento, che prende il nome dalla prefettura giapponese dove la sportiva è prodotta insieme alla sorella Toyota GT86, è caratterizzato dalla verniciatura specifica Cool Grey Khaki e dai dettagli neri delle grafiche personalizzate, dei cerchi di lega, dello spoiler posteriore e delle calotte degli specchietti.Interni bicolore, assetto Sachs. Gli interni sono rivestiti di pelle mattone e Alcantara nera con cuciture a contrasto. Il propulsore 2.0 boxer aspirato da 200 CV non ha subito nessuna modifica, mentre l'assetto può contare su nuovi ammortizzatori Sachs con taratura più sportiva dell'originale.

