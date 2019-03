Subaru BRZ GUNMA Edition | edizione speciale per la Regina dei traversi FOTO e PREZZO

sportfair

(Di lunedì 11 marzo 2019) Questa versionesi rifà al nome della prefettura giapponese all’interno della quale sorge lo storico impianto produttivoUn’dellaBRZ arriva sul mercato italiano in una configurazione che ne esalta l’anima sportiva. Questa versione prende il nome di, dal nome della prefettura giapponese all’interno della quale sorge lo storico impianto produttivo, all’interno del quale vengono realizzati tutti i modelli che arrivano sul nostro mercato, incluse le due gemelleBRZ e Toyota GT86. Il nomeBRZvuole quindi enfatizzare come la sportiva sia espressione del marchio a 6 stelle, con l’immancabile motore BOXER ed i concetti tipici della guida, sicurezza attiva, facilità e piacere di guida che si adattano per la prima volta ad una vettura a trazione posteriore.La sportività di questo modello ...

