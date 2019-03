Stelle che si prendono a calci | gravitazionali

[Il caso] Altro che Tav. Lo slalom parallelo di Lega e 5 Stelle per arrivare fino alle Europee : Di Maio è corretto e leale: deluderò chi parla della mancata storia d'amore tra di noi" ha afferma il leader della Lega davanti ai militanti che hanno partecipato alla Scuola politica della Lega. ...

TAV - Roberto Fico il suo pensiero che rispecchia l'identità del vero Movimento 5 Stelle : TAV, Roberto Fico torna a parlare, la vera identità del Movimento 5 Stelle La battaglia No Tav sta restituendo compattezza al Movimento 5 Stelle. Le voci dissonanti rispetto alla linea indicata da Luigi Di Maio sono poche e gli ortodossi, guidati da Roberto Fico, sono sempre più convinti che non ci siano passi indietro possibili.

"Ecco perché i 5Stelle sono diversi" Rousseau - parla Davide Casaleggio : VILLAGGIO Rousseau/ Centinaia di attivisti presenti. Oltre duemila persone nelle due principali sale del Palazzo delle Stelline, nel centralissimo corso Magenta a Milano, alla scoperta della piattaforma di riferimento del Movimento 5 Stelle attraverso gruppi di lavoro, dibattiti, presentazioni di libri e interventi di ospiti. Grande successo della seconda edizione Segui su affaritaliani.it

Ai 5 Stelle non resta che sperare nel fantasma di Totò - di Fulvio Abbate

Ai 5 Stelle non resta che sperare nel fantasma di Totò : Improvvisamente, laggiù, sotto il Vesuvio, in fondo all'ideale tunnel del tribolato presente, tornò a mostrarsi, apparire, a far mostra di sé il fantasma di Totò. Visto il luogo, spettro poco casuale, ectoplasma del principe Antonio de Curtis rimasto intatto nella memoria dei concittadini. In quattordici, a Napoli, affermano, convinti, di averlo incrociato, alcuni di essersi perfino intrattenuti con lui. Così ...

Il sondaggio che fa tremare Di Maio : “Cinque Stelle favorevoli alla mini Tav” : C’è un sondaggio che svela il vero motivo per il quale Matteo Salvini ancora fino a oggi ha detto di voler risolvere la disputa sulla Tav con un referendum. Perché quando questa storia dei bandi, che partono sotto un nome diverso, finirà, bisognerà comunque decidere se l’Alta velocità si farà o meno. È un sondaggio Swg che certifica un risultato i...

Lo sfogo di Iacchetti : "Ho votato 5 Stelle e ora ho l'amaro in bocca". E su Salvini... : In un'intervista a La Verità, il famoso attore e presentatore parla (anche) di politica e governo gialloverde

Sondaggi chiari : Pd in scia ai 5 Stelle (e cala anche Salvini) : Le primarie hanno fatto bene al Partito Democratico: secondo gli ultimi Sondaggi il nuovo segretario può contare su un trend...

Le frasi di Salvini che fanno tremare il governo : “Con i 5 Stelle siamo al limite - Luigi non riesce a tenere la baracca in piedi” : TAV, Salvini e le sue frasi che fanno scricchiolare quel poco che tiene ancora insieme il governo e sui 5 stelle: “siamo a limite” Qualcuno come Berlusconi parlava di una caduta di governo per le autonomie, ma fonti dentro il governo parlano di una crisi in corso. Una crisi che probabilmente va avanti da tempo … Continue reading Le frasi di Salvini che fanno tremare il governo: “Con i 5 stelle siamo al limite, Luigi non ...

Il Tav - la battaglia persa in partenza che rischia di rompere l'alleanza tra Lega e 5 Stelle

Ballando con le Stelle 2019 - cast ufficiale/ In gara anche Osvaldo e Antonio Razzi : Ballando con le Stelle 2019, svelato il cast ufficiale della nuova edizione. In gara anche Osvaldo, Nancy Brilli, Manuela Arcuri e Antonio Razzi

Suor Cristina concorrente a Ballando con le Stelle : 'Non credo che potrò ballare con un uomo' : ... spiegando perchè la giovane Suora è stata voluta come concorrente della trasmissione: 'Lei è una testimonianza vivente di come la fede possa aprire il cuore verso il mondo e dare una forza, un'...