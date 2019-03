Stagione teatrale PACTA 2019 - ViviAMO ILA TEATRO

Da Simone Cristicchi a Lella Costa : si apre la nuova Stagione teatrale. Al via gli abbonamenti : I biglietti dei singoli spettacoli potranno essere acquistati anche il giorno stesso degli appuntamenti e sono previste riduzioni per under 30, over 65, gruppi di 12 persone, possessori della Carta ...

Continuano gli spettacoli della Stagione teatrale di "Bacu Abis Teatro 2019" - realizzata dalla compagnia "La Cernita Teatro" - per la direzione artistica di ... : Continuano gli spettacoli della stagione teatrale di "Bacu Abis Teatro 2019" , realizzata dalla compagnia "La Cernita Teatro ", per la direzione artistica di Monica Porcedda. Domenica 24 febbraio, al Teatro di Bacu ...

Torna la Stagione teatrale targata Arcoscenico e Piccolo Teatro al Borgo : A Cava de’ Tirreni, sabato 2 dalle 20.00 e domenica 3 febbraio dalle 18.00,Torna la Stagione Teatrale targata Arcoscenico e Piccolo Teatro al Borgo , con il quinto appuntamento al Teatro Il Piccolo di Cava, in P.zza V. Emanuele II. In scena il Piccolo Teatro al Borgo diretto dal maestro Mimmo Venditti, con «NAPOLI MILIONARIA!». Il testo si colloca come vero e proprio legamento fra i due momenti della drammaturgia Eduardiana che il Maestro ...

Al teatro Gassman di Borgio al via la Stagione teatrale ragazzi : Abbonamento: • 30 Euro , relativo a 6 spettacoli, esclusi gli spettacoli del Barone Rampante, PREVENDITA E' possibile preacquistare i biglietti e gli abbonamenti: -al prezzo del biglietto verrà ...

Ferrazzano Il Teatro del Loto inaugura la Stagione teatrale 2019/2020 con lo spettacolo 'New Magic People Show' : ... Giuseppe Montesano chiamava in scena il suddito televisivo, il consumatore globale, l'uomo medio assoluto, lo schiavo della pubblicità, e poi i risanatori dell'economia nazionale, i venditori di ...

'Le ultime lune' apre il sipario della Stagione teatrale della Locride : Una prestigiosa rassegna invernale, i fa strada nell'ambito della XXVIII stagione teatrale della Locride 2018-2019, che da gennaio ad aprile, con ben dodici spettacoli, vedrà sul palcoscenico calabrese importanti compagnie e attori di rilievo nazionale e internazionale per il cartellone messo a punto dal Centro teatrale Meridionale. Ad aprire la rassegna ...

Programma ricco e vario per la Stagione musico-teatrale al Teatro Defferrari di Noli : ... incontro con l'esperta subacquea Clelia Pirazzini Vigilanza privata e servizi fiduciari, sciopero in vista per il rinnovo del contratto nazionale "La magia della scienza", un laboratorio creativo ...

Ceglie Messapica - inizia la Stagione teatrale Si parte con il teatro da mangiare : La stagione teatrale 2019 riprende a febbraio, per concludersi ad aprile, alternando spettacoli nati a Ceglie Messapica con altri di artisti conosciuti del panorama nazionale: il 21 febbraio in ...

Rossano. Parte la Stagione teatrale di Sipario d'Oro : Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21. Questo il programma: il 13 gennaio, Taxi a due Piazza " Compagnia Il Volo delle Comete , Amantea - Cosenza, ; il 20 gennaio, Avendo, Potendo, Pagando " ...

Stagione teatrale al via a Segrate : Sei gli spettacoli con Alberto Patrucco , sette cabarettiste di Area Zelig e alcuni autori contemporanei. Ci sarà comicità, ma non mancheranno spunti di rilessione ad esempio in occasione della Festa ...