Squalifica Gattuso | il tecnico rossonero dovrebbe esserci nel derby

Squalifica Gattuso - Milan fiducioso : tutto dipenderà dal referto : >> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan , CLICCA QUI << Non a caso, riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , Rino è abbastanza nervoso. Lo è per l'attesa di un ...

Espulsione Gattuso - Ringhio potrebbe salvarsi dalla Squalifica nel derby : i dettagli : Rino Gattuso attende con ansia la decisione del giudice sportivo in merito alla possibile squalifica per il derby dopo l’Espulsione in Chievo-Milan Rino Gattuso è stato espulso ieri durante la gara tra il Chievo Verona ed il suo Milan, vinta per 2-1 tra le polemiche arbitrali sollevate dai veronesi. Momenti di tensione anche durante la partita, con Gattuso che è stato espulso a seguito di un battibecco con Meggiorini chiarito poi nel ...

Gattuso - derby a rischio : ecco perché la Squalifica non è certa - : Vincere anche quando si gioca male. Si chiama la virtù delle grandi squadre ed è il sogno non confessato di tutti gli allenatori, anche di quelli che mettono le prestazioni davanti a ogni cosa. perché ...

Gattuso espulso in Chievo-Milan - Squalifica per il derby il tecnico? : squalifica Gattuso – Gennaro Gattuso ha terminato anzitempo Chievo-Milan. Così ha deciso l’arbitro Pairetto di Nichelino. Tutta colpa dello scontro tra l’allenatore rossonero e l’attaccante avversario, Riccardo Meggiorini. A far scaturire il faccia a faccia tra i due è stato un pallone non messo in fallo laterale dai clivensi. LEGGI ANCHE: Pagelle Chievo-Milan, highlights e […] L'articolo Gattuso espulso in ...

Milan : Gattuso - Squalifica meritata : ANSA, - MilanO, 20 GEN - "Io mi sono comportato da dilettante perché ho perso la testa". Rino Gattuso fa mea culpa per le proteste che alla fine della Supercoppa italiana gli sono costate un turno di ...

Juve-Milan - Gattuso Squalificato : «Ha offeso l'arbitro in Supercoppa» : Gennaro Gattuso è stato squalificato per un turno, che sconterà in campionato, dopo la finale di Supercoppa giocata e persa ieri, a Gedda, contro la Juventus. Il tecnico del Milan...

Supercoppa - le decisioni del Giudice Sportivo : quattro Squalificati - una giornata di stop per Gattuso : Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo, relative alla finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan disputata a Gedda. Le sanzioni, per regolamento, dovranno essere scontate nella ...

Gattuso Squalificato : Gennaro Gattuso è stato squalificato per un turno, che sconterà in campionato, dopo la finale di Supercoppa giocata e persa ieri, a Gedda, contro la Juventus. Il tecnico del Milan è stato fermato '...

Genoa-Milan - probabili formazioni : Squalificati Gattuso e 3 calciatori : GENOA MILAN probabili formazioni – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alla finale di Supercoppa italiana Juventus-Milan, ha squalificato per una giornata 4 giocatori: Franck Kessié, Alessio Romagnoli, Davide Calabria (Milan) e Miralem Pjanic (Juventus). Ma la notizia più eclatante è che anche Gennaro Gattuso è stato squalificato per un turno, che sconterà […] L'articolo Genoa-Milan, probabili formazioni: squalificati Gattuso e ...

'Offese all'arbitro' : Gattuso Squalificato per un turno dopo la Supercoppa : Gennaro Gattuso è stato squalificato per un turno, che sconterà in campionato, dopo la finale di Supercoppa giocata e persa ieri, a Gedda, contro la Juventus. Il tecnico del Milan è stato fermato '...

Milan - Squalificato Gattuso : 'Parole offensive all'arbitro con fare minaccioso' : TORINO - Gennaro Gattuso è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo per aver protestato con l'arbitro Banti al termine della Supercoppa persa 1-0 con la Juventus. Per lui anche 15mila ...

Milan - Gattuso Squalificato per un turno : 'Parole offensive e insinuanti all'arbitro' : ROMA - Gennaro Gattuso è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo per aver protestato con l'arbitro Banti al termine della Supercoppa persa 1-0 con la Juventus. Per lui anche 15mila ...

Milan - Gattuso Squalificato dal Giudice Sportivo : i motivi : Gennaro Gattuso è stato squalificato dal Giudice Sportivo dopo la partita di Supercoppa tra Juventus e Milan giocata ieri a Gedda: i motivi Che batosta per il Milan: dopo la notizia dell’accordo trovato tra Juventus e Chelsea per Gonzalo Higuain, che dice addio quindi addio al club rossonero, un brutto colpo lascia di stucco tutti i tifosi del club Milanese. Rino Gattuso è stato squalificato per una giornata e ha ricevuto ...

Milan - Gattuso Squalificato. Offese all'arbitro a Gedda : La Supercoppa costa una giornata di squalifica a Rino Gattuso. Gliel'ha comminata il giudice sportivo perché, al termine della gara con la Juventus , 'con fare minaccioso, in prossimità del direttore ...