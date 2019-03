Speciale difesa | Leonardo | contratti | nuovi mercati e crescita per offerta prodotti e

Speciale difesa : relazione intelligence - in 2018 avvio operativo del Nucleo per sicurezza cibernetica - Nsc - : Roma, 28 feb 16:30 -, Agenzia Nova, - La relazione annuale dell'intelligence sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2018 riferisce che "tra le più significative iniziative..., Rin,

Speciale difesa : Kenya - fonti stampa - Nairobi chiede a Unhcr chiusura campo profughi di Dadaab : Nairobi, 19 feb 16:30 - , Agenzia Nova, - Le autorità del Kenya hanno chiesto alle Nazioni Unite di chiudere il campo profughi di Dadaab, il più grande del mondo, per motivi di... , Res,

Speciale difesa : ministro turco su Siria - soluzione politica è 'essenziale' con nuove elezioni e governo legittimo : Monaco, 18 feb 15:30 - , Agenzia Nova, - La soluzione diplomatica e politica del conflitto in Siria è "essenziale" e occorre per portare il paese a nuove elezioni e alla nomina... , Geb,

Speciale difesa : rappresentante permanente cinese all'Onu - standard unificato contro lotta terrorismo : Pechino, 12 feb 15:45 - , Agenzia Nova, - Nella lotta al terrorismo, tutti i paesi dovrebbero sostenere uno standard unificato e adottare una politica di tolleranza zero. Lo ha detto... , Cip,

Speciale difesa : Libia - procura Tripoli ordina custodia cautelare per capo Autorità libica per gli investimenti : L'Autorità d'investimento della Libia è stata istituita nel 2006 per gestire le ingenti somme accumulate dai proventi della vendita petrolifera, integrando l'economia libica nel sistema finanziario ...

Speciale difesa : Iran - segretario Consiglio supremo sicurezza - nessun problema ad aumentare gittata missili : Intervenendo ad un evento sulla tecnologia spaziale organizzato dall'Università della scienza e della tecnica Iraniana, Shamkani ha dichiarato che i media occidentali e israeliani hanno condotto una ...

Speciale difesa : Medio Oriente - il discorso di Pompeo al Cairo segna il punto di rottura con la politica regionale di Obama : Roma, 14 gen 15:00 - , Agenzia Nova, - Al Cairo l'allora presidente statunitense Barack Obama definì, il 4 giugno nel 2009, il perimetro della politica Mediorientale dell'amministrazione... , Res,