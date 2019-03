Sony Bend conferma che Days Gone riceverà dei DLC dopo la pubblicazione

eurogamer

(Di lunedì 11 marzo 2019)è recentemente entrato in fase gold e manca ormai circa un mese alladell'attesissima esclusiva. Durante una recente intervista i ragazzi dihannoto che il gioco supporterà i DLC.Come riporta Gamingbolt, il Community Manager David Lee ha affermato cheintende pubblicare alcuni DLC post lancio, tuttavia (pur non entrando nei dettagli) ha assicurato che il gioco base fornirà un comparto narrativo all'altezza e soddisfacente:"Sono previsti dei DLC ma al momento non possiamo parlarvene, quindi teneteli d'occhio. La storia principale però dovrebbe essere sufficiente a raccontare degnamente il passato dei protagonisti, per farvi affezionare a loro."Leggi altro...

Eurogamer_it : Sony Bend conferma che #DaysGone riceverà dei DLC dopo la pubblicazione - infoitscienza : Days Gone: niente infetti-bambini, fa sapere Sony Bend - zazoomnews : Bambini zombie in Days Gone su PS4? Sony Bend risponde alle polemiche - #Bambini #zombie #risponde #polemiche -