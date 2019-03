Sondaggi politici Gpf | Salvini e Di Maio oscurano gli altri ministri

Sondaggi politici Demopolis : le priorità dei siciliani : Sondaggi politici Demopolis: le priorità dei siciliani Il 28 aprile in Sicilia si voterà in 34 Comuni. Si tratterà del primo banco di prova per la giunta di centrodestra guidata da Nello Musumeci che da 15 mesi guida la regione. Sondaggi politici Demopolis: Sicilia, cresce fiducia nel governo della Regione Un primo giudizio sul suo operato arriva però da un Sondaggio condotto dall’istituto Demopolis. E i risultati sono ...

Sondaggi politici SWG : italiani favorevoli alla TAV : Sondaggi politici SWG: italiani favorevoli alla TAV Risulta evidente come durante le ultime settimane si sia posto al centro dell’attenzione il progetto dell’alta velocità Torino-Lione. Un dibattito che si accende a ridosso delle elezioni europee e che rischia di creare una frattura all’interno della coalizione di governo. Per ora, il premier Giuseppe Conte è riuscito a rinviare lo scontro, ma la sfida rimane aperta. TAV si ...

Sondaggi politici : M5s al 21 - 8% - il centrodestra è maggioranza nel paese : I Sondaggi elettorali continuano a evidenziare la crescita della Lega di Matteo Salvini e il calo costante del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio. Se gli italiani dovessero scegliere tra tre poli, però, il risultato sarebbe scontato, con il centrodestra oltre la soglia del 50% dei consensi complessivi. Negli ultimi 15 giorni il Movimento 5 Stelle ha perso l’1,3 per cento dei consensi, arrivando al 22,3 per cento. Migliore invece il ...

Sondaggi politici Demos : ruolo della donna - a che punto siamo? : Sondaggi politici Demos: ruolo della donna, a che punto siamo? Come ogni anno l’8 marzo si festeggiano le donne. Come ogni anno in questa giornata si fa il punto della situazione sulla disparità di genere. E i dati non sempre sono confortanti. Basta dare un’occhiata a quelli riportati dal Global Gender Gap Index, che misura il livello di parità raggiunto in tutti i Paesi del mondo. Da quando è stato inserito questo indice (anno ...

L'effetto delle primarie Pd sui Sondaggi politici : ... quella che l'anno scorso vide il PD alleato con +Europa, Insieme e Civica Popolare alle elezioni, a divenire la seconda area politica del Paese, pur se ancora molto lontana dall'area di centrodestra,...

Sondaggi politici AnalisiPolitica-Noto : italiani razzisti? : Sondaggi politici AnalisiPolitica-Noto: italiani razzisti? Siamo o non siamo un popolo di razzisti? E’ questa la domanda che ritorna ogni qual volta si verifica un episodio di razzismo. Negli ultimi mesi la cronaca ne ha riportati diversi: dal piccolo di colore messo alla berlina dal maestro elementare davanti a tutta la classe, agli insulti comparsi vicino alla casa di una famiglia di Melegnano che ha adottato un ragazzo senegalese. A ...

Sondaggi politici Ipsos : M5S - il futuro è nero secondo un italiano su due : Sondaggi politici Ipsos: M5S, il futuro è nero secondo un italiano su due Pd, Movimento 5 Stelle e Tav sono stati i protagonisti dell’ultimo Sondaggio Ipsos per Di Martedì. Iniziamo dall’alta velocità Torino e Lione che interessa anche dem e grillini. Sondaggi politici Ipsos: maggioranza italiani favorevole alla Tav secondo il 64% del campione intervistato da Ipsos, l’opera va completata. Solo il 20% ne chiede la ...

Sondaggi politici elettorali : PD si avvicina al M5S - Lega resta saldamente al comando : In attesa delle elezioni europee, che saranno un test importante per i partiti italiani in primavera, giungono nuovi Sondaggi politici, che mostrano la situazione attuale dello scenario nazionale. Le intenzioni di voto della prima decade di marzo continuano a premiare la Lega, che si mantiene al comando per gli istituti di ricerche Tecnè e Swg. In caduta libera il Movimento 5 Stelle, ormai a oltre 10 lunghezze di distanza dalla vetta. Il Partito ...

Sondaggi politici - Zingaretti verso la vittoria alle primarie del Pd : è oltre il 50% dei voti : A due giorni dalle primarie del Pd, un Sondaggio evidenzia un trend apparentemente molto chiaro: il super-favorito per la vittoria è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, seguito a distanza da Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Zingaretti è dato dalle rilevazioni al di sopra del 50% necessario per l'elezione a segretario.Continua a leggere

Sondaggi politici Ipsos : governo rimandato in economia dal 45% degli italiani : Sondaggi politici Ipsos: governo rimandato in economia dal 45% degli italiani Il 45% degli italiani boccia le misure economiche approvate fino ad oggi dal governo giallo verde. A sostenerlo è un Sondaggio Ipsos per Di Martedì secondo cui la maggioranza relativa degli intervistati non è soddisfatto dei provvedimenti di natura economica finora adottati dalla squadra guidata da Conte. La bocciatura da parte degli italiani ha anticipato di un ...

Sondaggi politici - i flussi elettorali in Sardegna : Sondaggi politici, i flussi elettorali in Sardegna Le analisi sul voto in Sardegna dell’ultima domenica non potevano prescindere da quelle sui flussi elettorali presunti che hanno caratterizzato le elezioni regionali. Si sono cimentati allo scopo Noto, SWG e Cise. La stima non è semplice, per il grande numero di liste civiche o locali non confrontabili in modo perfetto con i partiti delle ultime elezioni politiche. E sono stati ...

Sondaggi politici Analisi Politica : ecco dove sono finiti i grillini delusi : Sondaggi politici Analisi Politica: ecco dove sono finiti i grillini delusi Come abbiamo visto in un precedente articolo, l’emorragia di voti del Movimento 5 Stelle fatica ad arrestarsi. Il picco è stato toccato domenica scorsa alle regionali in Sardegna dove solo il 20% di chi votò Cinque Stelle alle Politiche ha deciso di dare ancora fiducia al Movimento. Il restante 80% si è rifugiato nell’astensione o si è diretto verso altri ...

Sondaggi politici Winpoll : in Veneto torna la voglia d’indipendenza? : Sondaggi politici Winpoll: in Veneto torna la voglia d’indipendenza? Qualora l’autonomia venisse disattesa, il 58% dei veneti riterrebbe giustificabile un rilancio dell’indipendenza. E’ questa la fotografia scattata da un Sondaggio Winpoll realizzato per il gruppo consiliare Siamo Veneto tra il 7 e il 10 dicembre 2018. In Veneto torna quindi a spirare quel vento indipendentista che portò nella notte tra l’8 e il ...

Sondaggi politici Euromedia : fiducia ministri - Salvini ancora primo : Sondaggi politici Euromedia: fiducia ministri, Salvini ancora primo Nonostante il calo degli ultimi mesi, Matteo Salvini rimane il ministro che gode di più fiducia tra gli italiani. A sostenerlo è Minister Monitor, l’analisi dell’osservatorio politico Euromedia Research di Alessandra Ghisleri in collaborazione con Klaus Davi su come viene percepito il governo. Come detto agli inizi, il ministro dell’Interno è in prima posizione con una ...