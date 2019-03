Soccorso alpino e 118 per portare in ospedale scialpinista belga infortunato in alta

Palermo : escursionista colto da malore - intervento del Soccorso alpino a Pizzo Carbonara : 1/4 ...

Maltempo Trentino - Soccorso alpino : necessario “snellire il sistema d’allerta” : Massimo Cristino, consigliere direttivo del Soccorso alpino Trentino, è intervenuto all’audizione della Commissione speciale di studio sui danni da Maltempo, ed ha sottolineato che occorre snellire il sistema di allertamento in caso di eventi calamitosi. “Il sistema di allerta del Soccorso alpino solitamente avviene a seguito di chiamata dalla centrale 118. Sull’evento a Dimaro, tolte le prime fasi emergenziali avvenute secondo ...

Trentino : intervento del Soccorso alpino per aiutare turista incinta : intervento del Soccorso Alpino in Trentino nella notte: una turista romana incinta stava soggiornando con il compagno in un rifugio d’alta quota sopra Folgarida, in val di Sole, quando ha cominciato ad accusare dolori. Giunta la telefonata al “112”, il Soccorso Alpino ha accompagnato il personale sanitario da Folgarida fino allo chalet lungo le piste, con la motoslitta. Dopo le prime cure sanitarie, la 36 enne è stata posta ...

Palermo : inaugurata la nuova sede del Soccorso alpino e Speleologico Siciliano : 1/12 ...

Soccorso alpino in azione per un’escursionista ferita a Monte Pellegrino : Due squadre del Soccorso alpino e Speleologico Siciliano in azione a Monte Pellegrino per una turista straniera rimasta ferita mentre percorreva il sentiero della Valle del Porco. La donna, una turista ceca di 26 anni, stava compiendo un’escursione insieme al marito e due figli minorenni, senza alcuna guida locale. La famiglia era salita dalla Scala vecchia, visitato il Santuario e stava scendendo dalla Valle del Porco. L’incidente è ...

Sicilia - Soccorso alpino : venerdì l’inaugurazione della nuova sede : La nuova sede della Stazione Palermo-Madonie del Soccorso alpino e Speleologico Siciliano sarà inaugurata venerdì 1 Marzo alle ore 11 presso la palazzina Enac dell’aeroporto di Boccadifalco. La sede è composta da sala operativa, sala riunioni, magazzino attrezzature e una piccola foresteria. Prima della cerimonia, cui saranno presenti autorità civili e militari e dirigenti del SASS, dalla torre dell’aeroporto, con un panorama a 360 ...

Maltempo Rieti : escursionista ferito per una caduta - recuperato dal Soccorso Alpino : Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto nel pomeriggio di ieri nel territorio del comune di Ascrea, in provincia di Rieti, per soccorrere un escursionista rimasto ferito in seguito a una caduta. L’uomo, di 56 anni e residente a Ciampino, era impegnato con un amico in un’escursione verso la vetta del Monte Navegna quando, a causa del forte vento, ha perso l’equilibrio ed è scivolato su ...

Sicilia - piano Battaglia : 9 interventi del Soccorso alpino nel fine settimana : Slittini “pirata” e scontri sui pendii ghiacciati. Sono stati 9 gli incidenti sulla neve che si sono verificati nel fine settimana a piano Battaglia, molti dei quali hanno avuto come vittime giovanissimi gitanti. Ad intervenire sono stati i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Siciliano in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo per garantire l’assistenza e il Soccorso nel comprensorio ...

Scialpinista precipita in un canale : recuperato dal Soccorso alpino - ha riportato diversi traumi : Uno Scialpinista austriaco venticinquenne residente a Mauthen è scivolato precipitando per un centinaio di metri mentre risaliva con i ramponi un canale che dal vallone della Cjanevate conduce verso la Cima di Mezzo, nel gruppo del Monte Coglians. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.45 e l’allarme è stato dato da alcuni scialpinisti che si trovavano nel vallone poco lontano ed hanno assistito alla caduta. Tra questi c’erano ...

Brutta caduta in montagna : donna salvata dal Soccorso Alpino : Carrara - È caduta rovinosamente mentre svolgeva un'escursione, procurandosi un trauma cranico. È finita in ospedale una donna che questa mattina, domenica, intorno alle 10.30 si trovava nella zona ...

Soccorso alpino e Speleologico abruzzese e 118 impiegati in due interventi : L'AQUILA " L'eliambulanza del 118 con a bordo il tecnico d'equipaggio del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, è stata impegnata in due interventi in alta quota. Sul Monte Greco, la cima più alta ...

Soccorso alpino e Speleologico Siciliano : riconfermato il presidente Francesco Del Campo : Presso la sede del CAI di Catania, mercoledì 13 febbraio, si è tenuta l’assemblea regionale del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano durante la quale si sono svolte le elezioni per il rinnovo della presidenza. riconfermato per il prossimo triennio in qualità di presidente Francesco Del Campo, medico dirigente all’Asp di Catania, accompagnatore nazionale di alpinismo giovanile (ANAG). Vice presidente vicario è stato eletto ...

Palermo - Piano Battaglia : giornata di superlavoro per i tecnici del Soccorso alpino : giornata di superlavoro per i tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano che oggi, preso atto dello spirito di collaborazione dimostrato dalla direzione della Protezione civile della Città metropolitana di Palermo e tenuto conto della notevole affluenza di gitanti e sciatori a Piano Battaglia, hanno garantito il presidio sospeso nei giorni scorsi dopo il mancato reintegro di alcuni importanti presidi sanitari che si erano danneggiati ...

Piano Battaglia (PA) : il Soccorso alpino sospende il servizio dopo 15 anni : “dopo quindici anni il Soccorso alpino e Speleologico Siciliano (SASS) sospende il servizio nel comprensorio di Piano Battaglia, finora garantito in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo e svolto in stretta collaborazione con il personale della guardia medica dell’Asp, il 118, i carabinieri e il Corpo forestale“: lo si spiega in una nota. “Le squadre medicalizzate del SASS ...