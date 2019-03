Smartphone 300 euro : i migliori da comprare : Scegliere quale Smartphone comprare con 300 euro può non risultare facilissimo, in quanto su questa fascia di prezzo si inizia ad avere una vastissima gamma di prodotti, fino ad avere addirittura l’imbarazzo della scelta. Infatti leggi di più...

Lo Smartphone pieghevole Huawei Mate X supporta il 5G e costa 2.300 euro : Huawei ha approfittato della cornice del Mobile World Congress 2019 per rispondere al Galaxy Fold di Samsung con la sua versione di smartphone pieghevole, il Mate X. Dal punto di vista tecnico sembra un prodotto più pronto al debutto sul mercato rispetto al concorrente, oltre che più interessante in virtù del supporto per le reti 5G. Il prezzo è salatissimo: 2.299 euro nella versione con 8 Gigabyte di memoria RAM e 256 Gigabyte di spazio di ...