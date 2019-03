Smartphone 200 euro : i migliori da comprare : Quando si è in cerca di uno Smartphone che riesca ad offrire una buona esperienza utente e che allo stesso tempo sia economico, la categoria degli Smartphone a 200 euro può essere quella più adatta. leggi di più...

Smartphone 200 euro : i migliori da comprare : Quando si è in cerca di uno Smartphone che riesca ad offrire una buona esperienza utente e che allo stesso tempo sia economico, la categoria degli Smartphone a 200 euro può essere quella più adatta. leggi di più...

I migliori Smartphone sotto i 200 euro del Mobile World Congress : Alcatel 1SAlcatel 3T 10Alcatel 3Archos Oxygen 57LG K40Archos Oxygen 68XLNokia 1 PlusArchos Oxygen 63Nokia 3.2Wiko View 3Nokia 4.2Wiko View 3 ProNokia 210Forse meno appariscenti e d’effetto rispetto ai top di gamma, ma capaci di “fare fieno” e vendere a numeri incredibili: gli smartphone sotto i 200 euro sono protagonisti anche al Mwc 2019 con soluzioni che non dimenticano il design e componenti non così banali come doppie fotocamere o scanner ...